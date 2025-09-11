Photo: Adriano Contreras / Gizmodo US

狙いは定まりましたか？

9月10日のイベントで発表されたApple（アップル）のiPhone 17シリーズ。今年はiPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max。そして期待の薄型iPhone Airが登場！

みなさんどのiPhoneを狙いますか？ いや、どこで狙いますか？

もしソフトバンクを検討しているなら、ここで予約日や予約方法をチェックしておいてね！

予約開始日と発売日、発売される製品

【予約開始日時】 2025年9月12日（金） 午後9時〜 ※iPhoneとApple Watchの各ラインアップ 【発売日】 2024年9月19日（金） 【発売される製品】 iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Apple Watch Series 11 Apple Watch Ultra 3 Apple Watch SE 3 AirPods Pro 3

今回発表されたハード全部ですね！

ちなみにAirPods Pro 3に関しては、他の製品と同じく9月19日発売がアナウンスされていますが、予約開始日は告知されていません。もしかしたら、AirPods Pro 3は予約無しで買えるの…かも？

予約方法

ソフトバンクのiPhone、Apple Watchの取扱店。およびソフトバンクオンラインショップで予約できます。

注意点として店舗で予約する場合、午後9時がすでに営業時間外の店舗では、9月13日の開店時刻から予約を受け付けとなるのでご注意を。確実なのはやっぱオンラインショップですかねー。

iPhone 17シリーズとApple Watchの価格

今のところはまだ未定（2025年9月11日 20時）。

iPhoneの製品ページにはもう新モデルが加えられているので、予約開始日までには金額が出るものだと思います。この記事も更新予定ですが、こまめにチェックしてみましょう。

用意しておくべきもの

ソフトバンク内での機種変更の人は、「My Softbankのアカウントにすぐログインできるようにしておきましょう。

またクレジットカードや身分証明書、マイナンバーカードなどが手元にあると手続きがスムーズですね。

それでは12日の午後9時、みなさんが望むモデルが買えますように〜！（Airとか争奪戦になるのではなかろうか…）

