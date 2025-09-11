小芝風花が新CMで鋭いツッコミ披露、『魔入りました！入間くん』『orange』ほか人気マンガも1日限定無料に
小芝風花､木村昴､ハライチ澤部佑が、総合電子書籍ストア『コミックシーモア』新TVCMに出演。｢3人のマンガ好き 無料なや〜つ｣篇が11日より全国で順次放映開始している｡
【画像】『orange』｢マイホームヒーロー｣24時間限定、全巻無料作品一覧
新TVCMでは､コミックシーモアの魅力の1つである“無料で読める人気･話題のマンガが多い点”にフォーカス｡日頃からマンガを読む人にもそうでない人にも､無料で読めることのワクワク感･おトク感を通じて､コミックシーモアならではのマンガの楽しさを体感してもらうストーリー｡無料の｢￥0｣のマークを被り､ノリノリで無料作品を紹介する澤部､鋭いツッコミをする小芝､木村にも注目だ｡
｢3人のマンガ好き 無料なや〜つ｣篇の公開を記念して､CM内に登場する『マイホームヒーロー』『ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される(コミック)』『BEASTARS』『魔入りました！入間くん』『orange』『うらみちお兄さん』『先輩がうざい後輩の話』『島さん』が、日替わりでおトクに楽しめる24時間限定全巻無料キャンペーンも開催。期間は9月11日(木)〜9月18日(木)の8日間。1作品ずつ日替わりで24時間限定全巻無料で読むことができる｡
さらに、各作品ごとに7日間利用できる｢3冊30％OFFクーポン｣も配布｡その他、無料キャンペーン(最大16巻無料) やXキャンペーンも実施｡ ※各作品ごとにキャンペーン実施日は異なる｡
