どう違うの？ わかりやすくまとめました。

Apple（アップル）から発表された最新モデル「iPhone 17」。見た目がiPhone 16と同じなので、これはiPhone 16とどう違うのかが伝わりにくい端末かもしれません。

そこで、iPhone 16からiPhone 17で進化したポイントを比較してみました。

6.3インチ、120Hz対応で画面はPro並のクオリティ

Image: Apple

もっとも進化が大きかったのが「画面」ですね。

iPhone 16では60Hzだった画面の書き換え頻度が1〜120Hzまで対応できる「ProMotion」を採用。画面スクロールがヌルヌルになるし、時計や壁紙の常時表示にも対応するなら、「ほぼPro化」しています。

画面の明るさや、保護コーティングの世代もアップ

Image: Apple

画面の明るさ（屋外での最大輝度）は、iPhone 17は最大3,000ニト。iPhone 16の最大2,000ニトから大幅アップで、屋外のギラついた光の下でもより見やすくなりました。

画面の保護コーティングは「Ceramic Shield 2」。iPhone 16世代のコーティングよりも、耐傷性能が3倍になりました。一気に3倍とかふざけてんの？

iPhone 16より20％高速に。AI型処理も得意

Image: Apple

SoC（頭脳）は順当に進化して「A19」を搭載。

コア数はiPhone 16の「A18」と変わりませんが、GPUコアにはAI系の処理を高速化する「Neural Accelerator」が組み込まれています。つまり、AI系処理もより快適になるってわけですね。

おっと、単純に性能比較でもiPhone 16より20％高速らしいですよ。重めのゲーム（と言ってもiPhone 16で重いゲームはそうありませんでしたが）も、より快適に遊べるし、動画編集などもサクサクなのでは？

超広角カメラは12MP → 48MPへ高画質化

Image: Apple

見た目こそ変わっていませんが、カメラ、変わってますよ！

超広角カメラのセンサーがiPhone 17では48MPにアップデート。iPhone 16では12MPだったので、4倍の高解像度センサーになっています。

使い勝手のよい超広角とマクロで、より高画質で撮れるのは、日常のスナップ体験がレベルアップしそうな予感！

インカメラが高画質化＆高性能化

Image: Apple

インカメラは｢センターステージフロントカメラ｣という名称になり、センサー刷新！

センサーの解像度は18MP（iPhone 16では12MP）になり、センサーが正方形に大型化されています。

これにより、被写体を中心に捉える「センターフレーム」に対応。また、iPhoneを横持ちでも縦持ちでも好きな比率で撮影可能に。比率を変えても画質に影響しにくくなっています。さらに被写体によって、AIが比率を自動で調整してくれる機能などもあるようですねー。

つまり、これまで以上に「手軽」に「高画質に」セルフィーできるってわけ。

ビデオ撮影でも、手ぶれ補正が強力になったり、アウトカメラとインカメラの両方で同時撮影する「デュアルキャプチャビデオ」に対応するなど、もっとクリエイティブに使えそうな予感がしますね。

バッテリー持ちが8時間もアップ、高速充電がさらに速く

Image: Apple

バッテリー持ちはビデオ再生時で最大30時間、iPhone 16から8時間も伸びています。スゲエ！

充電にしたって最大40Wの高速充電に対応したので、50％まで充電できる速度は20分に短縮されました（iPhone 16では30分かかります）。ワイヤレス充電の速度もちょっぴり（22W→ 25W）上がっています。

ストレージは256GBスタートになりました

Image: Apple

ストレージは256GBからスタート。iPhone 16では128GBスタートだったので容量倍です。スマホって写真や動画で圧迫されがちですから、この容量アップはうれしい！

その分値段はiPhone 16より上がっていますが、同じ256GBストレージで比べると、あれれ？ なんだかコイツお得じゃない？ となりますよ。詳しくは以下をどうぞ。

本体サイズはほぼ据え置きだけど、重さは7gアップ

最後に端末サイズを比べてみましょう。

・iPhone 17 高さ149.6×幅71.5×厚さ7.95mm（重量177g） ・iPhone 16 高さ147.6×幅71.6mm×厚さ7.80mm（重量170g）

高さ、幅は変わりませんが、厚さは0.15mmほど増加。

伸縮性のあるケースなら問題ありませんが、ピッタリフィットする系のケースは使いまわしできないかもしれませんね。

あと、重さは7g増えています。1円玉7枚分のたった7gですが、わかる人にはわかる…かな？ 僕はわかりません、たぶん。

iPhone 16からの進化はスゴイ。コイツは買いでは？

こうして、比較してみましたが、一言でいえば比べるまでもなくメリットしかありません。

iPhone 16までは「こいつはベースモデルだからなぁ」と、意図的に省かれてたいくつかの機能が、今年は意図的に載せられてきたという感触があります。

やはりより安価でエントリーな「iPhone 16e」が登場したことで、ベース機能はそっちにまかせてiPhone 17は最新iPhoneとしての旨味を出していくといった方向なのかもしれませんねー。

というわけで、見た目のおとなしさとは対象的に、やる気に満ち溢れたiPhoneなので、今年買い替えようかな？ を狙っていた方々は絶好の機会かと！

