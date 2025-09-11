ÂçÂô¤¢¤«¤Í¡ÖÉáÃÊ¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×É×¤Î·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò
¥¿¥ì¥ó¥ÈÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ê40¡Ë¤¬10Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«!?TV¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¿ä¤·³è¡×ÆÃ½¸¤Ç¡Ö¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤ÎÍýÏÀ¤ËÂÐ¤·¡¢É×¤Î·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÅìÂç°å·ÏÂç³Ø±¡½¤Î»¤Î²ÃÎð°å³ØÀìÌç°å¤Î²¬ËÜ½¡»Ë»á¤Ï¡Ö¿ä¤·³è¤ò¤¹¤ë¤È¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡ÖÇ¾¤ÎÃæ¤ËÂ¦Æ¬ÍÕ¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆâÂ¦¤ËÙ¨ÅíÂÎ¤Ã¤ÆÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¶²ÉÝ¿´¤È¤«ÈãÈ½¤äÉÔ°Â¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¿õ¤ÎÉôÊ¬¡£¤½¤³¤ÎÅÁ°Õ¤¬¿ä¤·¤Æ¤ë¤È¤¤Ë²¼¤¬¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶¦´¶¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
MCÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡ÖÎø¿Í¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Í¥¤·¤¯¤Ê¤ë¤â¤ó¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£´ÚÎ®¤ÎÇÐÍ¥¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¿ä¤·¤ÎÂçÂô¤Ï¡ÖÃ¶Æá¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£¿ä¤·³è¤·¤Æ¤ë¤È¤¤À¤±¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤â¤¦¤¹¤°¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤µ¤ó¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤è¤¦¡¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
·Ý¿ÍÃç´Ö¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¾®¿ùÎµ°ì¤Ï¡Ö¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¡Ë¤Ê¤¯¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤è¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£