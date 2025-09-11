三浦市教育委員会が入っている市役所第２分館＝同市城山町

神奈川県三浦市内の公立小中学校に設置されている消防用設備の８割近くが「不良」で機能不全に陥っていることが１１日、分かった。経年劣化が原因とみられ、火災をいち早く知らせる火災報知設備は全１０校で異常が見つかった。事態を重く見た三浦消防署は市教育委員会に対して計画的な改修を促しているが、めどは立っていない。

消防用設備の点検は、消防法に基づいて昨年１２月に全校で実施された。点検結果によると、自動火災報知設備の感知器のほか、消火器具、非常警報器具・設備（放送）、誘導灯・誘導標識は設置されている全小中学校で「不良」と判定された。全体では、複数の設置を含めて７６設備のうち５９設備（７８％）が不良に該当した。

同消防署は昨年１月、２０２４年度とほぼ同じ内容だった２３年度の点検結果を受け、早期に是正するよう行政指導した。特に、感知器や屋内消火栓（１０校中８校不良）は問題が大きいとみている。

消防署の指導にもかかわらず、改修は進んでいない。応急的な措置として▽感知器が使えない場所は教員らが定期的に巡回して安全点検を行う▽学校施設内での火気の使用を抑える─ことを指導したという。