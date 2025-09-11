キタキタキターーーッ！！【スタバ】秋を感じる♡「新作ドリンク」

【スターバックス】から秋の新作ドリンクが登場。ほっこりとした秋ならではの味わいが楽しめそうなドリンクは、心落ち着かせたいティータイムにぴったり。今回はお芋好き必見の贅沢なティーラテをご紹介します。

さつまいものチャンクソースが入った「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」

ほうじ茶 × お芋の組み合わせが楽しめる新作ティーラテ。公式サイトによれば「カラメル風味で香りを引き立てたほうじ茶ミルク」がベースで、まろやかな中にお芋のほっこりとした風味が良いアクセントとして楽しめそうです。さらに「ごろっとした食感もある焼き芋風味のソース」まで入った贅沢仕立て。ティーラテながら飲み応えも感じられそうです。

紫色のパウダーをトッピングした華やかな仕上がり！

「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」のトッピングにもご注目！ 紫色がアクセントになった華やかでおしゃれな一杯は、公式サイトいわく「焼き芋風味のムースフォーム」「焼き芋の皮をイメージしたパウダー」がのっているのだとか。優しい口当たりも相まって、気分をほっと落ち着かせてくれそうです。こちらはアイスのみなので、お出かけ先でのクールダウンついでに味わってみて。

writer：S.Hoshino