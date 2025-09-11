コスプレイヤーでグラビアアイドルの紅羽りおがこのほど、「週刊 SPA!」（扶桑社）2025年9月9日発売号に登場。芥川賞候補の作家が描き下ろした「オリジナルストーリー」を体現する、大胆グラビアを披露した。



【写真】元セクシー女優の作家×元保育士のグラドル 異色のコラボ

紅羽は、元セクシー女優で、芥川賞候補にもなった「ギフテッド」（文藝春秋）などで知られる作家・鈴木涼美氏が手掛けた書き下ろしのシナリオを元に、グラビアを表現。元保育士の経歴を持つ紅羽だからこそ表現できる、ストーリー性のある写真が多数収録された。公開された写真では、浴衣姿でほほえむカットや、ランジェリー姿で乱れるセクシーなカットも披露した。



なお同号には紅羽の他にも、プロ雀士の岡田紗佳や、人気グラビアアイドルの白川愛梨、麻倉瑞季の大胆グラビアも掲載されている。



◆紅羽りお（くれは・りお）東京都生まれ。元保育士の経歴を持つコスプレイヤー。ゲームキャラクターの公式コスプレイヤーなどを務め、「東京ゲームショウ」や「コミックマーケット」にも参加。各誌グラビアはもちろん舞台でも活躍中。



