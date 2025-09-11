フランス２部Ｓランスは１１日、移籍を志願していた日本代表ＭＦ中村敬斗（２５）がチームに合流したことを発表した。クラブによると、中村はチームの練習に復帰しており、適切な復帰プログラムを経てリーグ戦に向けて準備するという。その上で、「クラブ幹部、スタッフ、チームメイトに対し、クラブでの最初の２シーズンと同様に、プロ意識と野心を持って、ランスのユニフォームを守るという完全なコミットメントを改めて表明した。今シーズン残りの試合で、背番号１７の才能を再び頼りにできることを喜んでいる」と公式サイトでつづった。

中村は昨季、日本人選手初となるフランス１部での２桁得点（１１点）を記録。しかし、チームは入れ替え戦で敗れて２部に降格した。新シーズンに入ると、７月中旬からチームを離れ、同月下旬から行われたジャパンツアーにも参加せず。日本代表の米国遠征のメンバーにも選出されなかった。

中村の移籍希望について、８月１２日のアミアン戦後に取材に応じたＳランスのカイヨ会長は、「彼はわれわれと契約している。（他のオファーについて）私は知らない。いずれにせよ、彼はＳランスに残る」と話していた。