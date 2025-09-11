◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人―広島（１１日・東京ドーム）

巨人は山崎伊織投手がキャリアハイの１１勝目を目指して中５日で先発し、初回に小園海斗内野手にソロ本塁打を打たれるなど５回まで６安打２失点。打線は広島の先発・高太一投手に５回まで６安打２得点で、２−２の同点で後半戦に進む。

山崎は初回２死から首位打者を争う小園海斗内野手に右翼スタンドへの３号ソロ本塁打を打たれ、１点を奪われた。小園は３試合連続での初回先制打。

巨人が直後に逆転。１回１死でキャベッジ外野手が右中間を破る二塁打で出塁。泉口友汰内野手の二ゴロで２死三塁となったところで、岡本和真内野手が右越えの適時二塁打を放ち同点。なおも２死二塁で岸田行倫捕手が四球を選び一、二塁とチャンスが続き、中山礼都内野手の中前タイムリーで２点目を奪って勝ち越した。

２回の巨人は２死から６試合ぶりスタメン起用の若林楽人外野手が左翼線二塁打。キャベッジが右前打で続き一、三塁としたが、首位打者争いをする泉口は中飛に倒れた。

山崎が３回にバッテリーエラーで同点に追いつかれた。１死から中村奨成外野手に左前打、大盛穂外野手に右前打と連打され一、二塁。小園にも左前打を打たれ１死満塁のピンチを迎え、ファビアン外野手の打席で暴投で三塁走者がかえり同点。なおも１死二、三塁でファビアンの遊ゴロで三塁走者が三本間に挟まれタッチアウト。２死二、三塁から坂倉将吾捕手を申告敬遠で歩かせ満塁策をとり、菊池涼介内野手を中飛に打ち取り、１失点でしのいだ。

４回の山崎は１死から佐々木泰内野手に左前打。高の送りバントを山崎が二塁へ悪送球し１死一、二塁となったが、中村奨を一邪飛、大盛を空振り三振に抑えた。５回はこの試合初めて３者凡退で終えた。

３、４回を３者凡退に抑えられていた打線は５回、１番からの好打順で２死から泉口が右前打で出塁したが、岡本は遊ゴロに倒れた。