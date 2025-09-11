勢いに乗る若手女子レスラーが得意の“アクロバット＆サーフィン芸”で無双。個性的な技を連発してファンを熱狂させた。

【映像】美女レスラー、トリッキーな“人間プロペラ→サーフィン踏みつけ”

注目を集めているのはWWEの第3勢力「NXT」で活躍するソル・ルカ。サーファーとしても活躍しつつ、元体操選手という経歴をフル活用して抜群な身体能力で豪快な技を繰り出す若手女子レスラーだ。

そんなルカがハウスショーに登場。相方のザリアと組んでロクサーヌ・ペレス&ラケル・ロドリゲス組と対戦した。

試合中盤にルカが沸かせる。ロクサーヌを持ち上げて頭上で回転する“人間プロペラ”を見せると、うつ伏せでダウンしたロクサーヌの上に乗った“人間サーフィン”で相手を挑発した。

WWEのメインロースターを張る2選手を相手にNXT女子北米王座として堂々と渡り合ったルカ。観客から大歓声に包まれたこの一連の流れにファンは「やっぱりルカは唯一無二だな」「観客を楽しませる余裕まででてきた」「成長スピードがエグい」「はやくメインロースターで見たい」といったコメントが集まっている。

