戦中戦後に南砺市福光に疎開していた世界的な板画家、棟方志功が亡くなって、今月13日で50年です。

棟方が福光に残した足跡と、今も棟方と、その作品を愛する福光の人々の思いをお伝えします。

大胆で独創的な表現で「世界のムナカタ」と呼ばれた板画家、棟方志功です。

板木の間近まで顔を近づけて作品に打ち込む姿が印象に残ります。

戦中～戦後の約7年間を福光で過ごし 数多くの作品残す

1903年、青森市で生まれた棟方は、上京し板画家として活動しました。しかし戦争が激しくなった1945年、現在の南砺市福光に疎開しました。





戦中戦後のおよそ7年間を過ごした福光では、数多くの作品を制作しました。当時の住まいは、今もそのままに残されています。

浄土真宗の寺院、光徳寺です。棟方が福光に疎開したのは、先々代の髙坂貫昭住職の誘いを受けてのことでした。



寺には、棟方がふすま6枚に描いた大作「華厳松」があります。



◆光徳寺 髙坂道人 住職

「その絵を見ていただけると今そこに棟方がいるような、もうその今でも生き生きとして絵が描かれているという。それはやっぱり棟方の芸術というものが今も生きているということに皆さん感じてらっしゃるんじゃないですかね」



先々代の孫である髙坂道人住職は、仏教の教えに関心を持っていた棟方が、真宗王国と言われる南砺地方で大きな活力を得たのではないかと話します。

◆光徳寺 髙坂道人 住職

「自分で生きとると思っているんですけども、それは大きな力によって本当は生かされている。それが棟方にとっての心地よい所になっていったのではないかなと思いますね」

「棟方さんが心の中にずっと残っている」 思い出や作品は街なかで今も大切に

福光は、駅前に棟方の作品をもとにしたモニュメントが設けられるなど、街なかでも棟方の世界に触れることができます。



棟方の思い出を語る人も。

娘・ちよゑさんと当時、小学校と中学校で同級生だった野村謹吉さん（90）です。

◆野村謹吉さん

「習字という授業があったんですよ、その時に（棟方志功が）指導に来られまして。きれいな字を書くんじゃなくて、もうあばれるような字を書かれたもんで、習字の先生がこんな字を書くのかと思った程度で」「もう50年かー、いう感じですね」

こちらのそば屋では、棟方作品のレプリカを展示しています。

食事を楽しみながら世界的な板画家の息づかいを感じます。



◆萱笑 嫁兼弘明 代表

「棟方志功さんの中に、力強さの中にあるこう、やさしさっていう感じの作品が、すごくいいなっていうふうに思ってきて。棟方さんが心の中にずっと残っている、そういう存在じゃないかなっていうふうには思いますねえ」



福光時代、棟方は、法林寺地区を流れる小さな川を舞台に物語を作り、39枚の板画を彫りました。

福光の自然と人々を愛した棟方。地元の人と裸の付き合いができるようになったうれしさをあらわしているかのようです。



棟方の孫で、現在は福光に住む石井頼子さんは、棟方の研究家でもあります。

石井さんは、福光で過ごした時間が、「世界のムナカタ」を確立するうえで、欠かせないものだったと考えています。

「世界のムナカタ」に欠かせない福光時代

◆石井頼子さん

「戦前の世界から、この戦中、戦後のところの福光時代で、本当にホップステップの状態。で、ためにためにためていったものを、東京に出て、ほんと広げていくわけですよね」



棟方が戦前に制作した「二菩薩釈迦十大弟子」は、東京の空襲で菩薩2体の板木が焼失し、福光時代に作り直しました。

作り直された菩薩は、線が繊細になり顔がふっくらして、穏やかな感じを受けます。



◆石井頼子さん

「やっぱり、この土地の持っている、自然の美しさであるとか、人々のすごく、すごく宗教的に深い穏やかな暮らしであるとか、人々の思いであるとか、そういうものを全部吸収し、これはもう天から与えられた、自分のやらなければいけない、生業ということで考えているんですね」



棟方志功が亡くなってから今年で50年。福光を離れてからは、70年以上が過ぎました。

しかし福光には、今も棟方を愛し、思いを寄せる人々がいます。



◆石井頼子さん

「やりたいと思ったことを、一直線に、やり通した人ですね、そういう意味で幸せな人生ですね」



棟方志功の命日はあさって13日です。福光では、この日にあわせて棟方をしのぶ法要やイベントが行われます。

