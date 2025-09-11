【レシピ本が300円】Kindleセールでお得に読める！『志麻さんの自宅レシピ 「作り置き」よりもカンタンでおいしい！』など【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でサマーセールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『志麻さんの自宅レシピ 「作り置き」よりもカンタンでおいしい！』など大きな話題となった作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
この記事で紹介した本を読む
■志麻さんの自宅レシピ 「作り置き」よりもカンタンでおいしい！
セール特価：300円（74%OFF）
志麻さんの自宅レシピ 「作り置き」よりもカンタンでおいしい！
３時間で依頼者家族１週間分の食事を作る“伝説の家政婦”志麻さん。自宅では作り置きせずに、帰って30分以内にちゃちゃっと作って家族みんなでおいしく食べるのがモットー。よくある時短料理とは違って、三つ星レストランで修業した志麻さんは美味しくするために欠かせない調理ポイントは手を抜きません。10分で作るコーンドリアさえ、玉ねぎはしっかり炒めて甘味を引き出す。これがお店で食べるような本格味に仕上がります。
■おくぞの流 簡単 激早 たっぷり野菜おかず２２９
セール特価：300円（79%OFF）
おくぞの流 簡単 激早 たっぷり野菜おかず２２９
正しい手抜きで調理時間が超短縮!!毎日の食卓にうれしいヘルシーてんこもり。手間なしムダなし。あっと驚きの野菜料理180品 乾物&ヘルシー食材を使ったウルトラ・アイデア料理39品 バナナとりんごのヘルシー・デザート10品 (3分以内でできる料理の一例)いんげんのごまあえ/かぼちゃのチーズ焼き/キャベツと厚あげのみそ炒め/グリーンアスパラガスのきんぴら/里いものごまマヨネーズ和え/セロリのからしあえ
■１９時から作るごはん
セール特価：300円（79%OFF）
１９時から作るごはん
玄関あけて。冷蔵庫あけて。タイムテーブルを見ながら、30分以内にできるおうちメニュー。大きなキッチンも高い材料もいりません。必要なのは小さなやる気と30分。
■忙しい人の家族ごはん
セール特価：300円（74%OFF）
忙しい人の家族ごはん
もし時間がなくて行きづまっているなら、急ぐテクニックを駆使するより、メニュー自体をシンプルにすることです。そして、同じ料理を繰り返し作ること。レシピを見ずにその料理を作れたら、それがいちばんの「時短」になります。大事なのはまず満足感のある主菜。思いたったら迷わず作れる主菜が10品もあれば十分。わが家の味といえる料理があれば、食事作りは格段にラクになります。
■てんきち母ちゃんの １５分！ スープひとつで満足ごはん
セール特価：300円（73%OFF）
てんきち母ちゃんの １５分！ スープひとつで満足ごはん
仕事などから疲れて帰ってきても、ちゃんとしたごはんを作って食べたい人へ、5〜15分でつくれるスープひとつでお腹いっぱい、満足できるレシピを紹介！
電子レンジでチンするだけの5分くらいでつくれるレシピも豊富で、これなら料理初心者さんでもすぐにトライできそう！
巻末には余った材料でささっと作れるレシピも掲載、これ1冊で毎日使いまわせる、常に手元に置いておきたい料理本！
※本ページで紹介する情報は、2025年9月8日12時現在のものです。
■志麻さんの自宅レシピ 「作り置き」よりもカンタンでおいしい！
セール特価：300円（74%OFF）
志麻さんの自宅レシピ 「作り置き」よりもカンタンでおいしい！
３時間で依頼者家族１週間分の食事を作る“伝説の家政婦”志麻さん。自宅では作り置きせずに、帰って30分以内にちゃちゃっと作って家族みんなでおいしく食べるのがモットー。よくある時短料理とは違って、三つ星レストランで修業した志麻さんは美味しくするために欠かせない調理ポイントは手を抜きません。10分で作るコーンドリアさえ、玉ねぎはしっかり炒めて甘味を引き出す。これがお店で食べるような本格味に仕上がります。
■おくぞの流 簡単 激早 たっぷり野菜おかず２２９
セール特価：300円（79%OFF）
おくぞの流 簡単 激早 たっぷり野菜おかず２２９
正しい手抜きで調理時間が超短縮!!毎日の食卓にうれしいヘルシーてんこもり。手間なしムダなし。あっと驚きの野菜料理180品 乾物&ヘルシー食材を使ったウルトラ・アイデア料理39品 バナナとりんごのヘルシー・デザート10品 (3分以内でできる料理の一例)いんげんのごまあえ/かぼちゃのチーズ焼き/キャベツと厚あげのみそ炒め/グリーンアスパラガスのきんぴら/里いものごまマヨネーズ和え/セロリのからしあえ
■１９時から作るごはん
セール特価：300円（79%OFF）
１９時から作るごはん
玄関あけて。冷蔵庫あけて。タイムテーブルを見ながら、30分以内にできるおうちメニュー。大きなキッチンも高い材料もいりません。必要なのは小さなやる気と30分。
■忙しい人の家族ごはん
セール特価：300円（74%OFF）
忙しい人の家族ごはん
もし時間がなくて行きづまっているなら、急ぐテクニックを駆使するより、メニュー自体をシンプルにすることです。そして、同じ料理を繰り返し作ること。レシピを見ずにその料理を作れたら、それがいちばんの「時短」になります。大事なのはまず満足感のある主菜。思いたったら迷わず作れる主菜が10品もあれば十分。わが家の味といえる料理があれば、食事作りは格段にラクになります。
■てんきち母ちゃんの １５分！ スープひとつで満足ごはん
セール特価：300円（73%OFF）
てんきち母ちゃんの １５分！ スープひとつで満足ごはん
仕事などから疲れて帰ってきても、ちゃんとしたごはんを作って食べたい人へ、5〜15分でつくれるスープひとつでお腹いっぱい、満足できるレシピを紹介！
電子レンジでチンするだけの5分くらいでつくれるレシピも豊富で、これなら料理初心者さんでもすぐにトライできそう！
巻末には余った材料でささっと作れるレシピも掲載、これ1冊で毎日使いまわせる、常に手元に置いておきたい料理本！
※本ページで紹介する情報は、2025年9月8日12時現在のものです。