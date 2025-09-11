KDDIは、19日に発売するアップル（Apple）の新型「Apple Watch」について価格を発表した。価格は、「Apple Watch Series 11」が10万1000円～、「Apple Watch SE 3」が5万7250円～、「Apple Watch Ultra 3」が16万2250円～。

いずれの機種も、端末購入プログラム「スマホトクするプログラム」を利用できる。

「Apple Watch Series 11」

たとえば、42mmのアルミニウムケースモデルの価格は10万1000円。端末購入プログラムを適用して購入すると、初回が2418円、2～23回目が2416円、最終回が4万5430円となる。25カ月目までに端末を返却すると、最終回の支払いが不要になるため、実質負担額は5万5570円となる。

同様に、42mmのチタニウムケースとスポートバンドの組み合わせは、14万3500円、プログラム利用で3250円＋3240円×22回＋6万8970円で、返却時の実質負担額は7万4530円となる。

「Apple Watch SE 3」

42mmアルミニウムケース端末代金：10万1000円24回の分割：2418円＋2416円×22回＋4万5430円プログラム利用時の 実質負担額：5万5570円 42mmチタニウムケース＋スポーツバンド端末代金：14万3500円24回の分割：3250円＋3240円×22回＋6万8970円プログラム利用時の 実質負担額：7万4530円 42mmチタニウムケース＋ミラネーゼループ端末代金：15万3500円24回の分割：3482円＋3469円×22回＋7万3700円プログラム利用時の 実質負担額：7万9800円 46mmアルミニウムケース端末代金：10万7250円24回の分割：2574円＋2563円×22回＋4万8290円プログラム利用時の 実質負担額：5万8960円 46mmチタニウムケース＋スポーツバンド端末代金：15万3500円24回の分割：3482円＋3469円×22回＋7万3700円プログラム利用時の 実質負担額：7万9800円 46mmチタニウムケース＋ミラネーゼループ端末代金：16万3500円24回の分割：3714円＋3693円×22回＋7万8540円プログラム利用時の 実質負担額：8万4960円

たとえば、40mmケースの価格は5万7250円。端末購入プログラムを適用して購入すると、初回が1502円、2～23回目が1494円、最終回が2万2880円となる。25カ月目までに端末を返却すると、最終回の支払いが不要になるため、実質負担額は3万4370円となる。

「Apple Watch Ultra 3」

40mmケース端末代金：5万7250円24回の分割：1502円＋1494円×22回＋2万2880円プログラム利用時の 実質負担額：3万4370円 44mmケース端末代金：6万3500円24回の分割：1658円＋1656円×22回＋2万5410円プログラム利用時の 実質負担額：3万8090円

たとえば、ナチュラルチタニウムケースとアンカーブルーオーシャンバンドの価格は16万2250円。端末購入プログラムを適用して購入すると、初回が3674円、2～23回目が3668円、最終回が7万7880円となる。25カ月目までに端末を返却すると、最終回の支払いが不要になるため、実質負担額は8万4370円となる。

ブラック／ナチュラルチタニウムケースとチタニウムミラネーゼループ端末代金：18万2250円24回の分割：4138円＋4116円×22回＋8万7560円プログラム利用時の 実質負担額：9万4690円 上記以外端末代金：16万2250円24回の分割：3674円＋3668円×22回＋7万7880円プログラム利用時の 実質負担額：8万4370円