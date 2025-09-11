KDDIは、サブスクリプションサービス「Pontaパス」の提供開始1周年を記念して、会員向けクーポンやポイント還元などのサービスを10月から拡充する。

「Pontaパス」は、おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートなど、さまざまなサービスが利用できる月額制のサブスクリプションサービス。月額料金は548円。

「ウィークリーLAWSON」に「コーヒーコース」を新設

ローソンで毎週使用できる無料・割引クーポン「ウィークリーLAWSON」に、マチカフェコーヒー（S）サイズ（160円）の無料クーポンが毎月合計5枚（合計800円相当）もらえる「コーヒーコース」を新設。10月7日に提供を開始する。

マチカフェコーヒー（S）無料クーポンは、カフェラテや他サイズのコーヒーの160円引きクーポンとしても利用できる。さまざまな人気商品がおトクに楽しめる「バラエティコース」はこれまで通り選択可能で、「バラエティコース」「コーヒーコース」のいずれかを毎月初めに変更できる。

ポイント還元の拡充

「ウィークリーチャンス」「ポイント還元UP au PAY 残高チャージ」の開始

期間 コーヒーコース バラエティコース 10月7日～10月13日 マチカフェコーヒー（S）無料クーポン Pontaパス コラボベーカリー 半額クーポン 10月14日～10月20日 マチカフェコーヒー（S）無料クーポン Pontaパス コラボベーカリー 半額クーポン 10月21日～10月27日 マチカフェコーヒー（S）無料クーポン マチカフェコーヒー（S）無料クーポンウチカフェスイーツ各種 55円引きクーポン 10月28日～11月3日 マチカフェコーヒー（S）無料クーポン2枚 ローソンオリジナルPET飲料600ml各種 無料クーポン

Pontaパス会員／Pontaパス ライト会員限定ポイ活サービス「Pontaパス ブースト」において、「ウィークリーチャンス」と「ポイント還元UP au PAY 残高チャージ」を開始する。

「ウィークリーチャンス」は、エントリーすると毎週抽選でPontaポイントが当たるキャンペーンで、10月3日に開始する。エントリーは毎週必要。

「ポイント還元UP au PAY 残高チャージ」は、期間中にポイント還元アップにエントリーし、au PAY 残高をチャージすると抽選でPontaポイントが還元されるキャンペーンで、11月1日に開始する。

「ポイントUPセレクト」の対象商品数・店舗数拡大

au PAY マーケットでの買い物で最大50％ポイント還元される「ポイントUPセレクト」の対象商品（毎週入れ替わる厳選目玉商品）を、毎週8商品→24商品に拡充。ダイレクトストアのみでの展開だった対象店舗は約300店舗まで拡大する。

なお、au PAYの決済回数に応じて還元率が最大14倍となるサービスの名称を「Pontaパス ポイント還元UP」に変更する。

エンタメサービスの拡充

Pontaパス会員がおトクに楽しめる「エンタメ」サービスとして、「書籍」「音楽」「店舗」で使えるクーポンやポイント還元などを拡大する。

10月1日から、雑誌読み放題に加え、「auブックパス」で使える電子書籍の15％OFFクーポンを毎月2枚、提供開始する。また、対象プレイリスト聴き放題に加え、Pontaパス会員向けに「auスマートパスプレミアムミュージック」のUnlimitedプランの入会で20％ポイント還元を開始する。

10月中には、3000円以上購入時に使える300円割引クーポンの利用対象店舗をHMV、HMV&BOOKS、HMV record shop、HMV&BOOKS onlineを含む全店舗に拡大する。