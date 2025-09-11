¾®3Â©»Ò¤ÎÉª¤ËàÆæ¤Î½ýá¡¡¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ë16Ëü¿Í¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ÖÅ·ºÍ¤Ç¤¹¤ä¤ó¡×¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¢¤²¤Æ¡×
2025Ç¯9·î9Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Çºî²È¤Î¤Ú¤ó¤¿¤Ö¡Ê¡÷pentabutabu¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤ÎÉª¤ÎÊÕ¤ê¤ò¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¹õ¤¤¥Ú¥ó¤Ç¡¢²¿¤«¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²£¤Ë°ú¤«¤ì¤¿Ä¹¤¤Àþ¤Ë3ËÜ¤Û¤É¤ÎÃ»¤¤Àþ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«½ý¸ý¤ò¿Ë¤ÇË¥¤Ã¤¿À×¤ß¤¿¤¤¤À¡£
¤¢¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ......¤¦¤ó¡¢¤ï¤«¤ë¤ï¤«¤ë¡£Ç¯º¢¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ã¤Æ¡¢ÌµÀ¤Ëà½ýá¤ËÆ´¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤Æ¾¡¼ê¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤«¤±¤¿µ¼Ô¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢½ý¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ú¤ó¤¿¤Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢²èÁü¤È¶¦¤Ë¤³¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾®3¤Î¤à¤¹¤³¤ÎÏÓ¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç½ñ¤¤¤¿½ý¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÈ¯¸«¤·¡¢¡Ê¤¢¤¢...¾¯¤·Áá¤¤¿ßÆóÉÂ¤«...¡Ë¤ÈÆ°ÍÉ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¡Ø¤½¤ì¤Ï¥ë¥Õ¥£¤Î¥Þ¥Í¤«¤Ê¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤à¤¹¤³¤Ï¡Ø¡©¡Ù¤ÈÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤Æ¡£
¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ê¤Ë¡©¡Ù
¡Ø¤Ò¤¸¤¡Ù
¡Ø¤¨¡©¡Ù
¡Ø¥Ò¥¸¤Ë"¤"¤Ç¡¢¤Ò¤¸¤¤À¤è¡Ù
¤è¤«¤Ã...¤¨...¡©¡×
¤¨¡©¡¡¤Ò¡¢¤Ò¤¸¤¡ª¡©¡¡²¿¤½¤ì......¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï³Ø¹»¤ÎÎ®¹Ô
Í½ÁÛ³°¤Î¥é¥¯¥¬¥¤ËÂÐ¤·¡¢X¾å¤Ç¤Ï16Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê11ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅ·ºÍ¤Ç¤¹¤ä¤ó¡×
¡ÖÂÎÄ¥¤Ã¤Æ¤Ê¤¾¤Ê¤¾¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡×
¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Í¥½¨¤ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÎÉª¤Ë¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤òÉÕ¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ÖÃË¤Î»Ò¤Î¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡£À§Èó¤³¤Î¤Þ¤Þ¿¿¤ÃÄ¾¤°°é¤Á¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
10Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤¬Éã¤Ç¤¢¤ë¤Ú¤ó¤¿¤Ö¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Â©»Ò¤ÎÉª¤Ë¤³¤Îà½ýá¤â¤È¤¤à¤á¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤ê¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÌýÀ¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤¼¡¢¤Ò¤¸¤ò¡¢¤Ò¤¸¤¤Ë......¡©¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢¤Ú¤ó¤¿¤Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡Ö³Ø¹»¤Ç¡Ø¡»¡»¤Ã¤Æ10²ó¸À¤Ã¤Æ¡Ù¤«¤é¥¯¥¤¥º¤ò½Ð¤¹Í·¤Ó¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¤ªÍ§Ã£¤¬¤Ò¤¶¤Ë¡»¤ò½ñ¤¤¤Æ¡Ø¥Ô¥¶¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÐ¹³¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹...¡ª¡×
¤È¸ì¤ë¡£
10²ó¥¯¥¤¥º¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Ô¥¶¤Ã¤Æ10²ó¸À¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¡©¡¡¤Ò¤¶¤ò¥Ô¥¶¤Ë¡¢¤Ò¤¸¤ò¤Ò¤¸¤¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤Ç¡¢10²ó¥¯¥¤¥º¤Î¾ï¼±¤ò¡¢º¬ËÜ¤«¤éÊ¤¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¥³¥È......¡ª¡©¡¡¾®³ØÀ¸¡¢È¯ÁÛ¤¬½ÀÆð¤¹¤®¤ë¡ª
¤³¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤ò¡¢¤Ú¤ó¤¿¤Ö¤µ¤ó¤Ï
¡Ö¿ßÆóÉÂ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤°¤ËÊÌ¤ÎÃ¦ÎÏ´¶¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿...¡×
¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Â©»Ò¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Êà¤È¤ó¤Á¤ÎÍø¤¤¤¿¤Ê¤¾¤Ê¤¾á¤ò¡¢¤Ú¤ó¤¿¤Ö¤µ¤ó¤Ë¤â¤è¤¯½ÐÂê¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎÆ¬¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤µ¡¢²¿¤È¤â¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£