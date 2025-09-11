影山優佳、本格シュクメルリ披露 6品並ぶ食卓に「お店レベル」「尊敬しかない」の声
【モデルプレス＝2025/09/11】元日向坂46の影山優佳が11日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】影山優佳「本格的」と話題の手作りジョージア料理
影山は「バランス良さそうな日もあります」と添え、食卓を公開。「キラキラ米 シュクメルリ（松屋のはやく食べたいなぁ） おサラダ いつもの豚とにんにくの芽 いつものナス パンの耳シュガーラスク」と手書きで献立を紹介した。
この投稿に、ファンからは「シュクメルリの本格的すぎる」「作れるんだ」「びっくり」「美味しそう」「お店レベル」「こんなに作れるの尊敬しかない」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】影山優佳「本格的」と話題の手作りジョージア料理
◆影山優佳、本格シュクメルリ披露
影山は「バランス良さそうな日もあります」と添え、食卓を公開。「キラキラ米 シュクメルリ（松屋のはやく食べたいなぁ） おサラダ いつもの豚とにんにくの芽 いつものナス パンの耳シュガーラスク」と手書きで献立を紹介した。
この投稿に、ファンからは「シュクメルリの本格的すぎる」「作れるんだ」「びっくり」「美味しそう」「お店レベル」「こんなに作れるの尊敬しかない」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】