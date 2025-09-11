「be half asleep」の意味は？このイディオムは流石にわかりますよね…？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「寝ぼけている」でした！

このイディオムは、眠りから覚めてもまだ半分寝ているような状態を表します。

同じような意味の表現として「half awake（半分起きている）」と言うこともできますよ。

「I was still half asleep when I fell off my bed this morning.」

（今朝ベッドから落ちたとき、まだ半分寝ぼけていた）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。