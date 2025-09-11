熱海のレトロホテルグッズがミニチュア化！ 「ホテルニューアカオ ミニチュアチャームコレクション」9月第2週発売
【ホテルニューアカオ ミニチュアチャームコレクション】 9月第2週 発売 価格：1回300円
(C) 2025 MYSTAYS HOTEL MANAGEMENT Co., Ltd.
バンダイは、ガシャポン「ホテルニューアカオ ミニチュアチャームコレクション」を9月第2週に発売する。価格は1回300円。
本商品は、熱海温泉のレトロホテル「ホテルニューアカオ」のロゴやお土産をミニチュア化したもの。シリンダーキーを使用していた頃の「ホテルキー」やロゴの入った「クラシックロゴTシャツ」、「にぎわい横丁 光る看板マスコット」など全8種がラインナップされる。
「ホテルニューアカオ ミニチュアチャームコレクション」は、玩具売り場や量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機のほか、全国の「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」にて販売される。
ダイカットロゴプレート
ホテルキー
にぎわい横丁 光る看板マスコット
クラシックロゴTシャツ（白）
クラシックロゴTシャツ（黒）
オリジナルサイダー
オリジナルクッキー
オリジナル温泉まんじゅう
※発売日は流通により前後する場合があります。