【ホテルニューアカオ ミニチュアチャームコレクション】 9月第2週 発売 価格：1回300円

バンダイは、ガシャポン「ホテルニューアカオ ミニチュアチャームコレクション」を9月第2週に発売する。価格は1回300円。

本商品は、熱海温泉のレトロホテル「ホテルニューアカオ」のロゴやお土産をミニチュア化したもの。シリンダーキーを使用していた頃の「ホテルキー」やロゴの入った「クラシックロゴTシャツ」、「にぎわい横丁 光る看板マスコット」など全8種がラインナップされる。

「ホテルニューアカオ ミニチュアチャームコレクション」は、玩具売り場や量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機のほか、全国の「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」にて販売される。

ダイカットロゴプレート

ホテルキー

にぎわい横丁 光る看板マスコット

クラシックロゴTシャツ（白）

クラシックロゴTシャツ（黒）

オリジナルサイダー

オリジナルクッキー

オリジナル温泉まんじゅう

(C) 2025 MYSTAYS HOTEL MANAGEMENT Co., Ltd.

※発売日は流通により前後する場合があります。

