アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は、11日に都内で会見を行い、今年2度目の日本大会となる11月16日「ONE173」（有明アリーナ）の対戦カードを発表した。K-1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者・武尊（34＝team VASILEUS）が8カ月ぶりとなる再起戦に向けた意気込みを語った。

「僕はロッタン選手に1Rで敗れて、次の負けは許されない」

今年3月の日本大会のメインは武尊が待ち望んだ元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）との1戦だった。しかし試合はまさかの結末だった。1R序盤は武尊が相手の蹴りが当たらない距離間で戦っていたが、その距離をつぶしたロッタン。武尊は左フックを被弾。さらに下がると再び左フックで倒れると立ち上がれるが、レフェリーが試合を止めてKO負けを喫した。試合から2日後に同門の野杁正明が、試合前に武尊が左肋骨と胸骨の2箇所を骨折していたことを告白。武尊は自身のX（旧ツイッター）で「試合への準備も含めて全てが自分の実力」と記した。

敗戦から8か月。再起とONE2勝目を懸けて強打とタフネスを武器としているデニス・ピューリック（カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）と激突する。「アグレッシブで噛み合う相手」と印象を語った。

そしてプライベートでは34歳の誕生日を迎えた7月29日に、タレントの川口葵（26）との結婚を発表。再起戦が結婚後初の試合となるが「気持ちは変わらない」という。

そして日本で2連敗中だが「日本で勝ててないのはあるので、今回は日本のファンの前で勝利を見せたい」と誓った