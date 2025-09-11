１９４３年９月の鳥取大地震時に荒金鉱山（鳥取県岩美町）の堤防が決壊した事故を巡り、犠牲になった朝鮮人労働者を「被強制連行者」と紹介した現地にある石碑の文言が、黒いペンキのようなもので塗りつぶされていたことが分かった。

器物損壊事件の可能性もあり、関係者が近く警察に相談する。

石碑は１９９１年、犠牲者の遺族らが浄財を集めて建立。堤防の決壊により、大量の泥が下流の住宅に流れ込み、朝鮮半島出身の鉱山労働者とその家族ら２８人と、地域住民３７人の計６５人が犠牲になった事故の説明や慰霊の歴史、６５人の名前が記されている。

石碑では、犠牲者の２８人について「朝鮮半島よりの被強制連行者を含む」と説明しており、このうち「被強制連行者」の６文字が、黒く塗りつぶされていた。石碑横にある供養塔で１０日に慰霊祭が営まれた際、式典を主催する在日本大韓民国民団鳥取県地方本部の職員が、確認した。

同本部によると、昨年７月の時点で、すでに塗りつぶされていたとの情報もあり、詳しい経緯は分かっていない。同本部常任顧問の薛幸夫（ソルヘンブ）さん（７３）は「強い憤りを感じる。ヘイトスピーチにつながる恐れもあり、警察に相談したい」と話している。