川栄李奈が魅せる♡ABCマート×Hawkins秋冬スニーカー新色コーデ

秋冬の足元を彩る注目アイテムが登場しました。ABCマートとHawkinsが展開する人気スニーカーに、トレンド感あふれるブラウンベースの新色が仲間入り。川栄李奈さんが「SPRiNG ONLINE」とのコラボで披露したコーディネートも必見です。ほんのりレオパード柄を効かせたデザインで、大人っぽく洗練された着こなしが叶うラインナップをお届けします。

川栄李奈が着こなすABCマートの新作

ABCマートの「Hawkins Sport FAIR」では、川栄李奈さんがブラウンスニーカーを主役にした大人コーデを提案。

スカートにもパンツにも合わせやすく、足元から旬のムードを引き立ててくれる新色は、日常のおしゃれを一段と格上げしてくれます。

Hawkinsスニーカー全4モデルをチェック

SASHA（7,590円/22.5～25.0cm）：厚底で脚長効果、軽量ナイロンで上品な一足。

HARU3（6,490円/22.5～25.0cm）：約5cm厚底でボリューム感がありながら軽やか。

HESTER（7,590円/22.5～25.0cm）：上品なコートタイプ、カジュアルにもドレスにも◎。

VICKY（7,590円/22.5～25.0cm）：薄底シルエットにリアルスエード、リボンレース付き。

今回登場する新色は、定番の4モデル。いずれも「LEOPARD MIX」カラーを採用し、大人らしい落ち着きと遊び心を両立しています♪

秋冬のおしゃれは足元から♡

川栄李奈さんが着こなすHawkinsの新作ブラウンスニーカーは、落ち着いた大人のスタイルにぴったり。

厚底から薄底まで揃う4モデルは、軽やかさとトレンド感を兼ね備え、どんなコーデにも寄り添います。

全国のABCマート店舗とオンラインストアで手に入るので、この秋冬のスタイリングにぜひ取り入れてみてください。