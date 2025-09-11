「来世はここに生まれたい」と思う都道府県ランキング！ 2位「沖縄県」を抑えた1位は？【2025年調査】
四季折々の自然や歴史、食文化、暮らしの雰囲気など、私たちが抱く都道府県のイメージは多彩です。旅行や出身地への思い出が色濃く反映されることもあれば、テレビや雑誌で見た情報が印象を形づくることもあります。
All About ニュース編集部は8月7〜8日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「47都道府県のイメージ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「来世はここに生まれたい！と思う都道府県ランキング」を発表します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
美しい海と豊かな自然環境に恵まれた沖縄県。年間を通じて温暖で、冬でも比較的暖かく、寒さが苦手な人にも過ごしやすい環境です。自然の中でのびのびと育ち、ゆったりとした時間の流れを感じながら暮らせるのも魅力の1つ。地域の人々のおおらかな気質や、独自の文化に触れながら、心豊かな日々を送れるかもしれません。
回答者からは「暖かくて海がきれいで、のんびりできそうだから」（60代女性／愛知県）、「日本でありながらも海外っぽくて、今とは全然違う暮らしができそうだから」（30代女性／千葉県）、「喧騒な都会ではない、独自の文化に魅力を感じます」（70代男性／兵庫県）、「海が好きなので、すぐに綺麗な海に行ける沖縄がいいです」（20代女性／石川県）などの声が上がりました。
日本の政治や経済の中心地である東京都。多くの企業が集まっているため、就職やビジネスの機会が豊富で、自分に合った働き方やキャリアを選びやすい環境です。交通アクセスが整っており、都内や国内外への移動も便利。ショッピングやグルメ、文化・エンターテインメントなど、日常のあらゆる面で選択肢が多く、都会的な生活を楽しみたい人に向いているかもしれません。
回答者からは「都内に持ち家があったら最強ですね！来世は都内で持ち家有りを体験してみたい」（30代男性／徳島県）、「東京は何でもあるので、都内で生まれ育ちたいから」（30代女性／神奈川県）、「大都会の学生生活を送って見たいと感じるから」（20代男性／山梨県）、「環境が整っていて自ずと選択肢が増えて可能性が広がる」（40代女性／福島県）などの声が上がりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)
All About ニュース編集部は8月7〜8日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「47都道府県のイメージ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「来世はここに生まれたい！と思う都道府県ランキング」を発表します。
2位：沖縄県／41票2位には、沖縄県が選ばれました。
美しい海と豊かな自然環境に恵まれた沖縄県。年間を通じて温暖で、冬でも比較的暖かく、寒さが苦手な人にも過ごしやすい環境です。自然の中でのびのびと育ち、ゆったりとした時間の流れを感じながら暮らせるのも魅力の1つ。地域の人々のおおらかな気質や、独自の文化に触れながら、心豊かな日々を送れるかもしれません。
回答者からは「暖かくて海がきれいで、のんびりできそうだから」（60代女性／愛知県）、「日本でありながらも海外っぽくて、今とは全然違う暮らしができそうだから」（30代女性／千葉県）、「喧騒な都会ではない、独自の文化に魅力を感じます」（70代男性／兵庫県）、「海が好きなので、すぐに綺麗な海に行ける沖縄がいいです」（20代女性／石川県）などの声が上がりました。
1位：東京都／93票1位に選ばれたのは、東京都でした。
日本の政治や経済の中心地である東京都。多くの企業が集まっているため、就職やビジネスの機会が豊富で、自分に合った働き方やキャリアを選びやすい環境です。交通アクセスが整っており、都内や国内外への移動も便利。ショッピングやグルメ、文化・エンターテインメントなど、日常のあらゆる面で選択肢が多く、都会的な生活を楽しみたい人に向いているかもしれません。
回答者からは「都内に持ち家があったら最強ですね！来世は都内で持ち家有りを体験してみたい」（30代男性／徳島県）、「東京は何でもあるので、都内で生まれ育ちたいから」（30代女性／神奈川県）、「大都会の学生生活を送って見たいと感じるから」（20代男性／山梨県）、「環境が整っていて自ずと選択肢が増えて可能性が広がる」（40代女性／福島県）などの声が上がりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)