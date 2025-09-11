お笑いタレントの餅田コシヒカリさんは9月10日、自身のInstagramを更新。驚きの“リモコン置き場”を公開しました。（サムネイル画像出典：餅田コシヒカリさん公式Instagramより）

お笑いタレントの餅田コシヒカリさんは9月10日、自身のInstagramを更新。驚きの“リモコン置き場”を公開し、反響を呼んでいます。

【写真】餅田コシヒカリの驚きの“リモコン置き場”

「写真を撮ってる彼氏さんの姿を想像してほっこり」

餅田さんは「リモコン置き場じゃないのよ」とつづり、2枚の写真を投稿。餅田さんの後ろ姿ですが、大きな背中にテレビのリモコンがくっついています。一体、どうなっているのか不思議ですが、餅田さんは「#すこし湿っている　#その結果　#くっつく」と説明しました。

ファンからは「くっついてるwww」「何でくっついてる？」「もちちゃんの身体の一部になってる」「これでリモコン探すのに苦労しないですね」「写真を撮ってる彼氏さんの姿を想像してほっこり」「彼氏さんが羨ましい」などの声が寄せられています。

「背中で語る」

7月27日の投稿でも「背中で語る」とつづり、大きな背中を披露した餅田さん。ファンからは「パンダとかと同じかわいさ」「頼りがいがある背中」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)