「くっついてるwww」餅田コシヒカリ、驚きの“リモコン置き場”に反響！ 「身体の一部になってる」
お笑いタレントの餅田コシヒカリさんは9月10日、自身のInstagramを更新。驚きの“リモコン置き場”を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】餅田コシヒカリの驚きの“リモコン置き場”
ファンからは「くっついてるwww」「何でくっついてる？」「もちちゃんの身体の一部になってる」「これでリモコン探すのに苦労しないですね」「写真を撮ってる彼氏さんの姿を想像してほっこり」「彼氏さんが羨ましい」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「写真を撮ってる彼氏さんの姿を想像してほっこり」餅田さんは「リモコン置き場じゃないのよ」とつづり、2枚の写真を投稿。餅田さんの後ろ姿ですが、大きな背中にテレビのリモコンがくっついています。一体、どうなっているのか不思議ですが、餅田さんは「#すこし湿っている #その結果 #くっつく」と説明しました。
「背中で語る」7月27日の投稿でも「背中で語る」とつづり、大きな背中を披露した餅田さん。ファンからは「パンダとかと同じかわいさ」「頼りがいがある背中」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
