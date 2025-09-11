怪しげな反時計回りの渦が日本のかなり南の海上に

来週にも日本のかなり南の海上で「熱帯じょう乱」ができる見込みです。

【写真を見る】【台風情報】台風になる？18日(木)ごろに日本のかなり南で「熱帯じょう乱」発生か 今後の進路は？【台風いつどこへ？今後16日間の天気予想シミュレーション 11日午後7時半現在】

RSK山陽放送の宮本大句見気象予報士によりますと、きょう（11日）現在、フィリピンやカロリン諸島のあたりは気圧が低い領域となっています。天気図【画像①】でも低圧部を示す「Lマーク」が見られる状況であるということです。

熱帯じょう乱って何だ？

熱帯じょう乱とは何か、宮本大句見気象予報士が解説します。





台風になる？今後の進路は？

(宮本大句見 気象予報士)「熱帯や亜熱帯地方で発生する大気の乱れのことで、今後、熱帯じょう乱から『熱帯低気圧』や『台風』が発生する可能性があります」

(宮本大句見 気象予報士)

「雨と風の予想【画像②～⑪】では、18日（木）ごろから日本のかなり南の海上で『熱帯じょう乱』ができる可能性があります」



「16日（火）ごろには、マリアナ諸島のあたりで反時計回りの渦が見られ、その後、北西に進む傾向です。次第に渦が明瞭になり、来週の週末には日本の南に位置するようになる見通しです」



「周辺の風が強まっており、やや発達する傾向ですが、まだ渦が進む場所や発達の程度にはシミュレーションによって差が大きいため、最新の情報に注意してください」

(宮本大句見 気象予報士)

「台風の発生や発達を考える上で、一つの目安となるのが海面水温です。一般的に台風は、海面水温が26℃～27℃の海域で発生するといわれおり、海面水温が27℃以上であれば発達する可能性があります」



「日本付近やその南の海上では、平年よりも海面水温が高いところが多く、30℃以上のところも見られる状況です」



「台風のエネルギー源となる水蒸気が供給されやすい環境となっているため、今後も日本付近や日本よりも南の海上で台風が発生し、発達する可能性があります」

全国各地の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像⑫～⑲】は全国各地の今後24時間の天気の予想です。

今後の気象情報に注意してください。