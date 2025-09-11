東日本では１１日夜遅くにかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に厳重に警戒してください。また、東日本や西日本では１２日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

［気象概況］

前線が西日本から東日本に停滞しています。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、東日本や西日本では大気の状態が非常に不安定となっており、雷を伴った非常に激しい雨や局地的には猛烈な雨が降っています。西日本から東日本に停滞する前線は、１２日は次第に不明瞭となりますが、東日本や西日本では、暖かく湿った空気の影響で、１２日にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。

［雨の予想］

東日本や西日本では１２日にかけて激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。

１１日１８時から１２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 １００ミリ

東海地方 ２００ミリ

近畿地方 １００ミリ



［防災事項］

低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に、東日本では厳重に警戒し、西日本では注意・警戒してください。また、東日本や西日本では、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

