元マンUの33歳MFの新天地はブンデス！ 現地ファンは「この移籍は予想外だった」「間違いなく我々を優勝に導いてくれる」と期待
ブンデスリーガのヴォルフスブルクは現地９月10日、デンマーク代表MFクリスティアン・エリクセンの加入を発表。背番号は「24」に決定した。
エリクセンは、2010年にオランダのアヤックスのユースからトップチームに昇格し、13年にイングランドのトッテナムに移籍。その後、イタリアのインテル、イングランドのブレントフォードと渡り歩き、22年からマンチェスター・ユナイテッドに所属。今夏に契約満了で退団していた。
ヴォルフスブルクの公式サイトでエリクセンは、以下の通りコメントした。
「私にとって、VFLヴォルフスブルクはブンデスリーガでの最初の所属クラブだ。この新しい冒険をとても楽しみにしている。ヴォルフスブルクで、私たちは共に何かを達成できると確信している。首脳陣との話し合いはとても良かった。（監督の）ポール・シモニスが、チームと私について明確な構想を持っていることをすぐに感じられた。デンマーク代表の馴染みある顔ぶれがチームに在籍していることも、私にとって特に魅力的なものにしている」
デンマーク代表の最多出場記録を持つエリクセンの加入に、クラブのインスタグラムにはファンから期待と驚きの声が寄せられている。
「素晴らしい移籍だ」
「どのポジションで出場するのか、楽しみだ」
「ありがとうヴォルフスブルク」
「信じられない！」
「ブンデスリーガにふさわしいトップクラスの選手だ」
「嬉しすぎる」
「間違いなく我々を優勝に導いてくれる」
「この移籍は予想外だった」
「これは予想してなかった！」
「数年以内に我々はチャンピオンになれるだろう」
欧州のトップクラブを渡り歩いてきた33歳MFは、ドイツの地でどんな活躍を見せるのか注目したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のアメリカ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 先発10人が及第点未満の厳しい評価。最高点は好守を連発した12番
エリクセンは、2010年にオランダのアヤックスのユースからトップチームに昇格し、13年にイングランドのトッテナムに移籍。その後、イタリアのインテル、イングランドのブレントフォードと渡り歩き、22年からマンチェスター・ユナイテッドに所属。今夏に契約満了で退団していた。
「私にとって、VFLヴォルフスブルクはブンデスリーガでの最初の所属クラブだ。この新しい冒険をとても楽しみにしている。ヴォルフスブルクで、私たちは共に何かを達成できると確信している。首脳陣との話し合いはとても良かった。（監督の）ポール・シモニスが、チームと私について明確な構想を持っていることをすぐに感じられた。デンマーク代表の馴染みある顔ぶれがチームに在籍していることも、私にとって特に魅力的なものにしている」
デンマーク代表の最多出場記録を持つエリクセンの加入に、クラブのインスタグラムにはファンから期待と驚きの声が寄せられている。
「素晴らしい移籍だ」
「どのポジションで出場するのか、楽しみだ」
「ありがとうヴォルフスブルク」
「信じられない！」
「ブンデスリーガにふさわしいトップクラスの選手だ」
「嬉しすぎる」
「間違いなく我々を優勝に導いてくれる」
「この移籍は予想外だった」
「これは予想してなかった！」
「数年以内に我々はチャンピオンになれるだろう」
欧州のトップクラブを渡り歩いてきた33歳MFは、ドイツの地でどんな活躍を見せるのか注目したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のアメリカ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 先発10人が及第点未満の厳しい評価。最高点は好守を連発した12番