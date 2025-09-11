「折り返しが来た」「アカペラが流れた」Novelbrightの“電話プロモーション”が2万件超の着信で話題に
5人組ロックバンド・Novelbrightの新曲「Call me」をめぐるプロモーション施策が話題を呼んでいる。9月1日に配信された同曲のミュージックビデオが公開された直後から、SNSを中心に「Novelbrightから折り返しがかかってきた」「雄大のアカペラが流れた」といった投稿が相次ぎ、仕掛けの内容が明らかになるにつれて注目がさらに高まっている。
【動画】電話番号に注目！話題の「Call me」ミュージックビデオ
ミュージックビデオには「050-6883-0159」という電話番号がたびたび登場し、この番号に電話をかけると、ボーカルの竹中雄大が「感想を聞かせてほしい」と語るガイダンス音声が流れ、通話が終了。その後、実際に折り返しの着信があり、竹中本人による感謝のメッセージとともにアカペラ歌唱が聞こえてくるという内容だ。仕掛けは大きな話題となり、電話の着信数はすでに2万件を超えているという。
ミュージックビデオでは、電波が失われつつある町を舞台に、Novelbrightのメンバーが電波復旧に奔走する様子が描かれており、「いつでも誰かとつながれるスマートフォンに欠かせない“電波”」をテーマにユーモラスなストーリーが展開されている。
同曲は、KOBELCO創立120周年記念アニメーション『あしたのありか』の主題歌として書き下ろされたもの。竹中のハイトーンボイスを軸に、会場全体で歌えるサビが印象的な楽曲となっている。タイトル「Call me」になぞらえた“電話”にまつわるさまざまなプロモーションは、先行試聴施策やメンバーの電話番号入り名刺画像の公開など、リリース以降も多彩に展開されてきた。
Novelbrightは、10月11日には、韓国・蚕室学生体育館でのワンマンライブの開催も予定している。
