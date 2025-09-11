水害きっかけで店をやめる人もいると聞く

8月の記録的な大雨では、熊本市中心部の繁華街で多くの浸水被害がありました。大雨から1か月、営業再開できない店もあり、被害の深刻さが浮き彫りになっています。

【写真を見る】記録的な大雨1か月…繁華街ではいまだ水が出ない飲食店も 専門家が指摘「浸水が当たり前の時代に」

熊本市役所近くの雑居ビルの地下にあるバー「69spirits（ロックスピリッツ）」は球磨焼酎を豊富に揃えた店です。しかし、焼酎の瓶が並んでいた棚は空っぽになっています。

8月の大雨で壁の隙間から水が入り、床上浸水しました。今も復旧作業が続いています。

店主 星原克也さん「（カビの臭いを取るため）エアコンは24時間つけっぱなし。電気代、いくらになるか怖いよね」

片付けはほぼ終わりましたが、床の張り替えなどはこれからで、営業再開のめどは立っていません。

店主 星原克也さん「中には店をやめるという方がいくつかいる。水害が廃業のトリガーになる可能性がある。飲食店は楽な商売ではなく、コロナの後遺症が残っているので」

周辺の店の現状にも触れ、被害の深刻さを訴えます。

1か月が経っても水が出ない

一見すると被害がないようにも見えるこの店も、あの日以来、営業ができていません。

ご満悦中華 元 柴田元太郎さん「僕の店は2階なんですけど、水道が出ないという状態が続いています」

店主の柴田さんによりますと、ビル全体に水を送るポンプが地下にありましたが、水没して壊れ、水が出ない状態が続いているといいます。

ご満悦中華 元 柴田元太郎さん「最初は2週間くらいで復旧するだろうと聞いていたんですけど、全く進展がない、水が出ない状態。いつになるのか分からないというところが不安」

柴田さんは8年間の修業を経て、去年5月に、念願だった自分の店をオープンしたばかりです。麻婆豆腐が店の自慢ですが、今は客にふるまうことができません。

ご満悦中華 元 柴田元太郎さん「もどかしいというか、やりたいことたくさんあってもできないというは辛いですね。掃除をすることしかできない」

貯金を取り崩しながら生活を続けています。

ご満悦中華 元 柴田元太郎さん「被害のレベルが場所ごとで全く違う。目に見えない被害、水道が出なくなったり、電気が使えなくなったりと二次的な被害というか、被害の濃淡がある」

店舗を管理する不動産会社は「近々給水用のポンプが手配できる予定なので、手配でき次第、工事をする」としています。

繁華街での浸水原因はどこにある？

熊本市の中心部にも多数の被害を出した今回の大雨について、熊本市は浸水の原因をどう見ているのでしょうか。

熊本市上下水道局 福田政昭 計画整備課長「短時間に大量の雨が降る、最近のゲリラ豪雨のようなことがあれば、一気に雨水が管に流れ込むので処理能力をオーバーしてしまう」

※熊本市では8月11日午前1時からの3時間雨量が223mmで観測史上最多

一因として挙げたのが「雨量」です。わずか3時間で平年の1か月分を超える雨が降ったことで、下水道や水路の排水が追いつかず『内水氾濫』につながったと分析します。

そして、その排水能力に関わるハード面に課題がありました。

熊本市上下水道局 福田政昭 計画整備課長「分流式の雨水管の方が処理能力が大きくなります」

熊本市の多くの地域では、雨水と汚水を別の管で流す「分流式」を採用しているのに対し、市の中心部は、雨水と汚水を一緒に流す旧来型の「合流式」のままだったことも、被害拡大につながった可能性があるとしています。

ただ、設備改修には莫大な費用がかかる上、ハード面の対策だけでは限界があるとも考えています。

熊本市上下水道局 福田政昭 計画整備課長「新たな施設が完成したにしても雨の降り方によっては、浸水は免れない」

浸水被害はニューノーマル（当たり前）の時代に

下通の商店街組合のアンケート調査によりますと、8月の大雨で、加盟する44店舗中15店舗が浸水被害を受けました。

下通新天街 木下修理事長「地下が冠水50cmになったとか、30cmだとか」

市がホームページなどで公表している「内水浸水想定区域図」と、浸水した店舗の場所はほぼ重なっていましたが…

下通新天街 木下修理事長「火災訓練とか、地震とかの訓練はやってきたけど、水対策はあまりやって来なかった。行政機関と協力して情報を共有する、一緒に街を守っていくことが大事」

では今後、どのような対策が必要なのでしょうか？

専門家は、地理的な特性を理解した上で、事前に備えることが重要だと指摘します。

防災システム研究所 山村武彦所長「下通の場合は、白川と坪井川の間にある地域で、もともと低い地域だが、その中でも周囲と比較して低い場所に水が集中している。これからは浸水することがニューノーマル。当たり前の時代なんだと。止水板を設けるとか、防水扉をつけるとか、自衛措置で防御していくことも大事」