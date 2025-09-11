ÂçÄÐÃÒ½Õ¡¢µÈÅÄÂÙ´ð¤¬3°ÌÈ¯¿Ê¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥ÕÂè1Æü
¡¡¥·¥ó¥Ï¥ó¥É¥ó¥Ø¡¦¥ª¡¼¥×¥óÂè1Æü¡Ê11Æü¡¦´Ú¹ñ¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥¯¥é¥¦¥¹GC¡á7471¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡ËÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î3¥Ä¥¢¡¼¶¦ºÅÂç²ñ¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄÌ»»4¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçÄÐÃÒ½Õ¤È¥Ä¥¢¡¼Ì¤¾¡Íø¤ÎµÈÅÄÂÙ´ð¤¬¤È¤â¤Ë68¤Ç²ó¤ê¡¢ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î3°Ì¤ÇÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£67¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥ä¥ó¡¦¥¸¥Û¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤é¤¬¼ó°Ì¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤Ï±ÊÌîÎµÂÀÏº¤ÈÌÚ²¼ÎÇ²ð¤¬69¤Ç12°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£ÀÐÀîÎË¤Ï72¤Ç56°Ì¡¢2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦Ä¹ÌîÂÙ²í¤Ï77¤Ç130°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤ÎÊ¿ÅÄ·ûÀ»¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¾Þ¶âÁí³Û1²¯5780Ëü±ß¡¢Í¥¾¡2840Ëü4Àé±ß¡Ë¡Ê¶¦Æ±¡Ë