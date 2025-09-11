11日、秋篠宮妃紀子さまが59歳の誕生日を迎えられました。紀子さまは成年皇族となった長男の悠仁さま、そして、初孫ができたことなどに触れ、思いをつづられました。

11日午前10時ごろ、車の窓を開け、笑顔で手を振られた両陛下の長女・愛子さま。紀子さまに誕生日のお祝いの挨拶をするため、秋篠宮邸を訪問されました。

11日、59歳の誕生日を迎えられた秋篠宮妃紀子さま。誕生日に際し、記者会からの質問に回答した文書で述べられたのは、お子様方への思いでした。

■「成年式」に臨まれた長男・悠仁さまについては…

今月6日、秋篠宮さま以来40年ぶりとなる男性皇族の「成年式」に臨まれた長男・悠仁さまについては…。

「伝統ある宮中の行事を父から子へ伝え、悠仁が今回の行事を大切に務めることにつながったことを感慨深く思っております」

また、2月に運転免許を取得した悠仁さまが、秋篠宮さまの大学生時代からの愛車「ビートル」の助手席に秋篠宮さまを乗せ、赤坂御用地内でドライブを楽しむこともあると明らかにされました。

■二女の佳子さまについては…

二女の佳子さまについては、“彼女らしい言葉を家族にかけてくれることが度々ある”とつづられ…。

「3月に悠仁が成年にあたっての初めて記者会見に臨む前には（佳子さまが）自分の経験を思い出しながらアドバイスをしていました。親としてほほえましく、うれしく感じました」

■“初孫”について初めて思い述べられる

そして、この春、長女・小室眞子さんがアメリカで出産した第1子、“初孫”について初めて思いを述べられました。

「今年の春に孫が誕生したことを、家族そろって大変うれしく思っています。どのような名前で呼んでもらおうかしらと考えたり、子どもたちが小さかったときに読んでいた絵本を取り出して、膝の上にのせて絵本を一緒に読んでいたときのことを思い出したり、ぬいぐるみやおもちゃで遊んだことを懐かしんだりしています」

紀子さまは、また、“孫が遠出できるようになったら日本を訪れてくれたら”とつづられ…。

「いつか木香薔薇のアーチがある庭を一緒にゆっくりと歩いたり、ピクニックをしたりするのはどうかしらと思いをめぐらしています」

ご結婚から35年。“大人になった子どもたちの姿を見ると、ここまでの年月を宮さまとともに過ごしてきたことをありがたく思います”と振り返られました。