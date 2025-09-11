来年、アメリカで行われるサッカーのFIFAワールドカップのチケットをめぐり、ニューヨーク市長選で候補となっている州議会議員が10日、需要に応じて価格が変動する「ダイナミックプライシング」の導入をやめるよう訴えました。

ロイター通信によりますと、ニューヨーク州議会議員のゾーラン・マムダニ氏は10日、来年、アメリカで行われるFIFAワールドカップのチケットの販売方法について、公平性を求める嘆願活動を開始すると明らかにしました。

FIFAは先週、需要に応じて価格が変動する「ダイナミックプライシング」の導入を発表しましたが、マムダニ氏はブロンクスの公園で支持者らを前に「チケット購入を何時間も待った挙げ句、価格が3倍、4倍、5倍、6倍にもなってしまう」と訴え、価格が高騰し、市民が観戦できなくなる恐れがあるとして、「ダイナミックプライシング」の導入をやめるよう訴えました。また、転売価格に上限を設定することや、地元の住民向けに割引価格での販売を確保するよう要求しています。

マムダニ氏はリベラル派の州議会議員で、11月に行われるニューヨーク市長選挙で民主党の候補者になっています。