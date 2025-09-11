西武は１１日、本拠地・ベルーナドームで先月２７日に行われた日本ハム戦の試合終盤に停電が発生したことについて「お詫びの文書」を発表した。

その中で球団は「原因は今年２月に実施した西武鉄道山口線斜面整備工事におきまして、鉄道敷地内の地中に埋設されていたベルーナドームへ送電する高圧ケーブルを破損させてたことが判明しました。その後、８月２７日の降雨により破損箇所に雨が浸水した影響で停電が発生したと推察します」と説明。「ファンの皆さまをはじめ、お取引先企業や関係の皆さまには、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申しあげます」と謝罪した。

この試合では西武が１点をリードして迎えた９回表、守護神・平良海馬投手（２５）が日本ハム・田宮に１球を投じたところで停電が発生。場内のメインビジョンや音響設備、テレビ中継設備などの一部機器が使用できない状況となり、テレビ配信もストップした。

バックアップ電源が別だったため、球場の照明は落ちず、試合は停電したまま続行され西武が３―２で勝利を収めていた。一方で、音響設備の不具合により試合終了後も回復せず、予定されていた渡部聖弥外野手（２３）、長谷川信哉外野手（２３）のヒーローインタビューは中止となっていた。