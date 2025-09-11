鹿児島市でおととい9日男性が自宅で死亡しているのが見つかりました。警察は、男性が自作の拳銃を使って自殺した可能性も視野に調べを進めています。

（記者）「おととい、拳銃のようなものを手に男性が血を流し死亡していた現場。男性は2階の自室で発見されたということ」

おととい午後4時ごろ、鹿児島市に住む70代の男性が、拳銃のようなものを手に、自宅で頭から血を流して死亡しているのが見つかりました。

（同居する親族）「私も頭がパニックでどうしたらいいか分からない」

男性と2人で暮らしていた親族によりますと、おととい外出先から帰宅したところ、2階の部屋で男性が仰向けで倒れているのを発見したということです。男性の右手のあたりには、自分で作ったとみられる拳銃のようなのものがあったということです。

（同居する親族）「心臓が止まりそうだった。こんなことすると思わなかったから」「悩み事はなかったようだけれど通院していた、変なせきをしているのは感じた」

男性は、ものづくりが趣味で、これまでに鳥を撃つための道具を作っていたといいます。

（同居する親族）

「手先が器用だった。鳥が家に来ていた、それを2階から撃っていた。2、3回私がいるときに見た」

Q.小さい拳銃？

「うん、自分で」

警察は、男性が自作の拳銃で自殺した可能性も視野に死亡した経緯や死因を調べています。また今後、拳銃と特定された場合は、銃刀法違反の疑いで調べることにしています。

