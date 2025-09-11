ふるさと納税をめぐり、過度なポイント還元が問題となり、仲介サイトからのポイント還元が9月いっぱいで廃止されます。自治体や仲介サイトの運営者は、かけこみのふるさと納税を取り込もうとする動きが加速しています。

福岡の街の人に聞きました。「ふるさと納税していますか。」



■街の人

「熊本とか北海道が多いです。馬刺しやホタテなど、おいしいものをもらっています。」

「お肉が多いです。ちょっとお得においしいものが食べられるので、やってみようと思いました。」





ふるさと納税を利用していると答える人が多い中で、話題となっているのが仲介サイトによるポイント還元の廃止です。

■村上総務相

「ふるさと納税は、ふるさとや、お世話になった自治体に対する感謝の気持ちを伝えるために創設されたものであります。いわゆるインターネット通販であってはならない。」



総務省は、ふるさと納税の仲介サイトによるポイント還元を9月いっぱいで禁止するとしています。そのため、かけこみでの利用者が増加しています。

自治体では、ふるさと納税の利用者を取り込もうとする動きが加速しています。



■大木町 産業振興課・吉川昌宏さん

「いま9月で、寄付がすごく入ってきている状況です。」



人口およそ1万3000人の福岡県大木町でことし、ふるさと納税の返礼品として出しているのは、キノコやいぐさ製品などの特産品をはじめ、ランドセルや布団など2000点以上にも及びます。



■八木菜月アナウンサー

「うわー、いっぱいありますね。」

■吉川さん

「キノコ・アスパラガス・あまおうは、特産品として有名ですので。」

中でも一番人気は。



■吉川さん

「コメですね。」

■八木アナウンサー

「やっぱり人気なんですね。」

■吉川さん

「非常に寄付を頂戴（ちょうだい）しております。」



コメの価格が高止まりする中で、実質の自己負担が2000円のため返礼品の中でも人気だといいます。



■吉川さん

「大木町は予約販売は受け付けていないので、寄付いただいたらしっかり調達できているので安心して寄付していただけると思います。」



子育て支援や地場産業の振興など町の貴重な財源となるふるさと納税は、ことし4月から8月までの寄付額が前年の同じ時期と比べて3倍以上に増えています。

大木町では9月末のポイント終了ギリギリまでのかけこみ需要を取り込もうと、10日からインスタグラムで返礼品のPRを始めました。



■吉川さん

「東京のイベントに私たちも参加して、かけこみにしっかり乗って、さらに集めたいと思っていますので、あすからPRしてきます。」



東京で開催される、ふるさと納税サイトのイベントにブースを出展し、さらに全国からの寄付者を増やそうとしています。

9月いっぱいでポイント還元ができなくなる中、仲介サイトに「かけこみ寄付」が増えているといいます。



■さとふる 広報担当・道岡志保さん

「2025年7月から8月末までの寄付額は、前年同期比で1.8倍以上に増加していて、9月末に向けて、かけこみ寄付がどんどん増えていくと考えられます。」



ふるさと納税の仲介サイト「さとふる」では、寄付額に対して最大1000パーセントなど、ポイント付与を打ち出した様々なキャンペーンを実施しています。仲介サイトの魅力の一つでもあるポイント廃止後の見通しは。



■道岡さん

「どのサイトを使っても足並みがそろいますので、返礼品の魅力、サイトの使いやすさ、控除のしやすさが重視されていくと思います。」

自治体の中には、ポイント廃止後を見据えた動きもあります。



■伊万里市 ふるさと応援係・太田美鈴さん

「ポイントがなくなったあとでも、伊万里市への寄付を続けてもらいたいと思っています。伊万里市の良さを伝えるツールの一つとして、ふるさと納税 伊万里百貨店をオープンしました。」



楽天市場にある、ふるさと納税のサイト内に「伊万里百貨店」という特設サイトをオープンしました。事業者の協力を得て、期間限定で返礼品を増量するなどのキャンペーンを実施しています。

いまや市場規模は年間1兆円以上で、右肩上がりのふるさと納税。ポイント廃止後の見通しについて専門家は。



■ふるさと納税総合研究所・西田匡志 社長

「ポイントがなくなっても、ふるさと納税は自己負担が2000円だけで地域の特産品を受け取れる、とてもお得な制度には変わりありません。さらに、皆さんの給料も（賃上げなどで）上がっていく方向性なので、寄付できる控除額も広がっています。ですから、需要は堅調に続くと思っています。」



「ふるさとへの貢献」や「自治体を応援するため」と創設された、ふるさと納税。9月いっぱいは「かけこみ納税」が続きそうです。