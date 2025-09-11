秋田朝日放送

秋田・大館神明社の祭典がきのう１０日から始まり、初日はおはやしの音色に合わせて、豪華絢爛な山車が坂を駆け上がりました。

五穀豊穣や商売繁盛を祈る大館神明社の祭典が１０日から始まりました。毎年、９月１０日・１１日の２日間行われ、大館に秋の訪れを告げるお祭りです。

今年は現在の場所に、大館神明社が移って３５０年の記念の年です。１０日午後７時すぎに山車が１カ所に集まり出陣式が行われると…笛の演奏で気持ちを高め、重さ１ｔを超える１３の山車が田乃坂へ向けて出発します。

初日のクライマックスとなった「田乃坂越え」は、時折、小雨が降る中で行われ、妖艶な踊りや華麗なお囃子に合わせて若衆が山車を曳き訪れた人を魅了しました。全ての山車が坂を駆け上がると、商店街の中で各講が一斉にお囃子を奏でて１日目を締めくくりました。

祭典は１１日まで行われ、ＪＲ大館駅前でお囃子の共演や祭典祝い水が行われ、男衆が水をかけ合い身を清めて祭りを締めくくります。