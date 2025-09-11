ロンドン序盤はドル買い・円売りが優勢、ドル円は一時１４７．９９レベルまで上昇＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ドル買い・円売りが優勢になっている。共同通信が「高市前経済安保相が総裁選に出馬する意向を岸田前首相に伝達」と報じたことが円売りの反応を広げた。ドル円は147円台半ばから後半へと上昇。足元ではドル円は147.99レベルと148円台にあと一歩に迫っている。クロス円も円安に振れている。ユーロ円は172円台半ばから173円手前水準へ、ポンド円は199.40台から200円手前水準へと上昇している。



ドル円の上昇とともに、その他通貨にもドル買いの動きが波及した。ユーロドルは1.17台割れから1.1678レベルに安値を更新。ポンドドルは1.35台前半から一時1.3494レベルと大台割れに軟化している。



このあとにはＥＣＢ理事会の政策金利発表、８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）発表が控えている。ドル買いにはポジション調整の面も加わっているようだ。



USD/JPY 147.91 EUR/USD 1.1687 EUR/JPY 172.89

