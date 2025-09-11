格安航空会社（ＬＣＣ）「ジェットスター・ジャパン」（千葉）の客室乗務員ら１５人が、一方的な賃金制度の変更は無効だとして、減額された賃金の支払いを求めた訴訟の判決が１１日、東京地裁であった。

中野哲美裁判長は「賃金を減額する必要性は認められない」として同社に計約１２１２万円を支払うよう命じた。

判決によると、同社は２０２１年、客室乗務員の賃金制度を時給制から固定制に変更。同意しなかった原告らに対しても、翌２２年から固定制を適用した。

同社側は訴訟で「時給制の場合、自然災害や疫病などでフライト時間が減ると賃金も減るため、労働条件を改善する必要があった」と主張。しかし、判決は「制度変更で原告側の賃金は平均６・１％減額され、相応の不利益を受けている」とした上で、「労働組合への説明も不十分で、制度変更は無効だ」と結論付けた。

判決後に記者会見した原告の木本薫子さん（５２）は「安全な運航を支える客室乗務員の賃金を簡単に切り下げることは許されない」と述べた。ジェットスターは「判決内容を精査し、適切に対応する。より良い職場環境の実現に注力する」とコメントした。