不幸な恋愛を好んでいるわけじゃないのに、いつもダメ恋ばかりしている女性っていますよね。ただ客観的に見ると「そりゃそうなるよ……」と言いたくなるような男性ばかり選んでいることも。今回は、ダメンズばかり選ぶ女子の恋愛事情をご紹介いたします。

誘われるとすぐについて行く

「典型的なダメンズに引っかかってしまう私。まぁ私自身、彼氏がいないとさみしくなって、すぐワンナイトの関係になっちゃうのもよくないんですけどね……。

あるとき、友達に彼氏と別れたことを報告していたら、隣の席にいた大学生くらいのイケメンに『一緒に飲みませんか？』と声をかけられました。すると真面目な友達はキッパリ断って、一緒に飲むチャンスを失ってしまいガッカリしていたのですが……。お手洗いに行くと、さっきのイケメンがいて『さっきは友達に邪魔されちゃったけど……』『俺が慰めてあげようか？』と再び声をかけてくれました。一瞬、友達の顔がよぎったし、頭ではダメってわかってるんだけど……。これも一つの出会いだからと思って、即OK。友達と解散した後、イケメンと落ち合ってホテルに行きました。なかなかダメ恋からは抜け出せませんね……」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ ダメだとわかっていても、理性がきかなくなり本能のまま行動してしまうのかもしれませんね。もっと自分のことを大切にしてあげたほうがいいような気もしますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。