２０ｔｈ Ｃｅｎｔｕｒｙの井ノ原快彦が映画「ベートーヴェン捏造」（１２日公開）に古田新太演じるベートーヴェンの愛弟子・リース役で出演することが１１日、分かった。この日都内で、同作の公開前夜舞台あいさつが行われ、主演の山田裕貴らが登壇する中、井ノ原の出演がイベントをもって解禁され、共演者も告知されていなかったサプライズ登場を果たした。

井ノ原の登場に山田は開いた口がふさがらず「言葉がすぐに出てこない。めっちゃ変な汗かいた。さっきまで一滴も汗かいてないのに背中ぐしょぐしょです」と驚き。２人はドラマ「特捜９」シリーズでバディ役として共演していた関係性もあり「いつか僕主演の作品で井ノ原さんと共演できたらいいなと夢に描いていたことがこんなにも早くかなってしまって本当にありがたい、ありがたい、ありがたい、ありがとうございます」と喜んだ。

井ノ原はこの日のイベントのため「山ちゃん（山田）に『今日よろしくね』って打ったけど、サプライズって言われてたなって気がして絶対だめだなと思った」と危うくサプライズのネタバレをしかけたと告白。「でも本当にぜひともお祝いしたいという気持ちもありますし、僕も出演者の一人として共演者の皆さんそれから、監督とごあいさつしたいなと思って」と続けた。

一方で、あまり驚くそぶりを見せなかった古田に「古田さん全然びっくりしてないですね」と振ると、古田は「普通に来いや！」と強烈にツッコみを入れ、笑いが起こっていた。

今作は天才音楽家・ベートーヴェンの崇高なイメージが、実は山田が演じる秘書・シンドラーが捏造したとされる、１９世紀、ウィーンで巻き起こった音楽史上最大のスキャンダルを題材とした作品となっている。