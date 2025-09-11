なにわ男子大西流星（24）が10日、フジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜午後9時）に出演。新幹線推しで、特に北陸新幹線が大好きで乗車しているときの乗り心地の良さが気に入っていると明かした。

MC明石家さんまから「オマエ、何型が好きなんや、新幹線の」と聞かれて、大西は「僕、北陸新幹線E7系かがやきが好きなんです」と紹介。「E7系のフォルムっていうのは唯一無二なので、その子は一生推すと思います」と断言した。さんまは「JRに勤めてんのか、オマエ」とツッコミを入れた。

大沢あかねから「見るのが好きなの？」と問われて「僕は乗り鉄、って言って、鉄道に乗ってる瞬間とか、新幹線が自分を運んでくれてるみたいな、お姫さま抱っこをされてる気分になる」とウキウキしながらしゃべると、さんまは「ウソやろ」と驚いた。

脳科学者の中野信子氏から「電車に乗ってるときの揺れって、バスとか他の乗り物と違って、お姫さま抱っこっておっしゃってたんですけど、母親の胎内にいるときに似てる」と解説されて「安心感があるんや」とぼそり。さんまから「胎児の気持ちなのか」と同意するように言われて大西は「胎児の気持ちです」と全肯定していた。ブラックマヨネーズ小杉竜一からすかさず「ウソつけ。さっきまで言うてなかったやないか」と言われていた。