¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´äÅÄÌÀ»Ò»á¤¬11ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶LIVE¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡á´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÈÎÁÄâÀ¯¼£¡É»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¹õÅÄÍ¡Ê55¡Ë¤È´äÅÄ»á¤È¤¤¤¦Æ±Ç¯Âå¤Î2¿Í¤¬¡¢²áµî¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£
2¿Í¤¬¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿1988Ç¯¡Ê¾¼63¡Ë¤ËÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ê¥¯¥ë¡¼¥È»ö·ï¡×¤ËÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢¤³¤³¤«¤éÅö»þ¤Î¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÏÃ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
´äÅÄ»á¤Ï¡¢¡ÖÊ¹¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¤Í¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÀÎ¤ÎÀ¯¼£²È¤Ï¡¢»¥Â«¤òÉáÄÌ¤Î»æÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¿·´´Àþ¤ÎÌÖÃª¤Ë¥Ü¡¼¥ó¤È¾å¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤À¤«¤é¤Í¡£¤¢¤È¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤À¤Ã¤¿Ê¹¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÍ¿ÌîÅÞ¤Î¹ñÂÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¹ñ²ñÂÐºö¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¡£É½¤Ç¤Ï¥É¥ó¥Ñ¥Á¤ä¤ë¤±¤É¡¢Î¢¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿©»ö¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¡Ø¤è¤·¤Ê¤Ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¥¹¡¼¥Ä¤Î¤ª»ÅÎ©·ô¤òÅÏ¤·¤¿¤ê¡£¤¢¤È¤è¤¦¤«¤ó¤òÅÏ¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¹²¤Æ¤ÆÊÖ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â³ä¤È¡Ä¡×¤È±ý»ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀÎ¤ÏÀÖºä¤Ë¤ÏÎÁÄâ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢·Ý¼Ô¤µ¤ó¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤·¡¢¤¢¤È¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤â¤¤¤¿¤·¡Ä¡£¡Êº£¤Ï¡Ë¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤â¡£
´äÅÄ»á¤ÏNHK¤ÎÀ¯¼£Éôµ¼Ô»þÂå¤Ë¡¢ÁíÍýÈÖ¤òÌ³¤á¤ÆÆ°ÀÅ¤òÄÉ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¡Ê²ñ¹ç¤Ï¡Ë¤Û¤ÜÎÁÄâ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤³¤ÎÁ°¤ÇÎ©¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£¿¹¡Ê´îÏ¯¡Ë¤µ¤ó¤À¤È¤Í¡Ä¡£»ä¤¿¤Á³°¤ÇÎ©¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡£¡Ø2»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤ó¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¡ÊÎÁÄâ¤Ë¡ËÀ¸¥Ð¥ó¥É¤È¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡Ê¥«¥é¥ª¥±¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡Ë¡Ø¤¢¤¢¡¢¤â¤¦¥À¥á¤À¡¢5»þ´Ö¥³¡¼¥¹¤À¡Ù¤Ã¤ÆÀäË¾¤·¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×¤È½Ò²û¡£
¡Ö¾®Àô¡Ê½ã°ìÏº¡Ë¤µ¤ó¤ÏÎÁÄâ¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤È¤«¡£¤Ç¤â·ë¹½·Ý¼Ô¤µ¤ó¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£·Ý¼Ô¤µ¤ó¤â¤½¤Ð¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¾ðÊóÏ³¤ì¤Á¤ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬ÀÎ¤Î·Ý¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ë»þ¡¢´äÅÄ»á¤¬ÀÖºä¤ÎÈþÍÆ¼¼¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢90ºÐ¤°¤é¤¤¤Î½÷À¤¬¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ·Ý¼Ô¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£½÷À¤Ï¡Ö¤½¤¦¤è¡×¤È±þ¤¸¡¢¤È¤¢¤ëÂçÊªÀ¯¼£²È¤Î¡Ö°¦¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥Ù¥Ä¥Í¡ÊÅÏÊÕ¹±Íº¡Ë¤µ¤ó¤â»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÌë²ó¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢»ä¤Ï²¿¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢»×¤ï¤ÌÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ºòº£¤Ï¡ÖÎÁÄâ¤¬¤À¤¤¤Ö¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ªºÂÉß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·Ý¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤â¸º¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È´íµ¡Åª¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£