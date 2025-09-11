É¹Àî¤¤è¤·¡¢HYDE¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø¡¡Èþ¤·¤¤¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÍ¥Èþ¤Ç²ÚÎï¤Ç´ãÊ¡¡×¡Ö·Ú¡¹¤ÈÇ¯Îð¤òÄ¶±Û¤·¤Æ¤ë¡×
¡¡É¹Àî¤¤è¤·¤¬¡¢HYDE¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØHYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR¡Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2024 ～¥·¥ó¡¦¥¥·¥À¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¯～¡Ù¤ÇÆ±Æü¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸òÎ®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ¹Àî¤ÈHYDE¡£É¹Àî¤Ï¡ÖÀèÆühyde¤µ¤ó¤ÎLive¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¤·¤Ó¤ì¤¿¡ªºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¤ï¤¿¤·¤ÎLive¤Ë¤ª²Ö¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¹¬¤»¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢HYDE¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÍ¥Èþ¤Ç²ÚÎï¤Ç´ãÊ¡¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤â·Ú¡¹¤ÈÇ¯Îð¤òÄ¶±Û¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö°ì½ï¤Ë²¿¤«²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¸À¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡ÜKIINA.Ì¾µÁ¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØKIYOSHI HIKAWA¡ÜKIINA. Concert Tour 2025 ～KIINA¡ÇS LAND～¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¤ÎÉ¹Àî¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î´ê¤¤¤ò¤Ê¤ó¤Ç¤â³ð¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£¥´ー¥ë¥Ç¥óKIINA.¡×¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤é¤Î·Ê¿§³§¤µ¤ó¤Î´é¤¬¸«¤ì¤ë¤«¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÖKIINA.¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤¬¤â¤¦âÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤á¤Ã¤Á¤ãºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ó¥µー¥È¤Î´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë