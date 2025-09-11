世界最大級の四尺玉の花火が打ち上げられる『片貝まつり』が、小千谷市で12日から開かれます。



小千谷市片貝町では、提灯などが飾られ祭りムード一色に染まっていました。11日は、祭りの最初の行事として地元の子どたちなど住民約600人が祭り屋台を引っ張り、町を練り歩きました。



■参加者

「けっこう疲れたけど、力をけっこう入れすぎた。(Q.屋台を引っ張るけど？)まだ(力が)いっぱい残っている。」

「たのしかった。」

「ネコの花火が楽しみ。」



■片貝町煙火協会 安達勇会長

「1人1人の奉納者の花火の気持ちを理解してもらい、花火を見ていただければありがたい。」



片貝花火は、12日(金)と13日(土)ともに午後7時30分から始まります。