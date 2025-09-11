和田アキ子が10月22日にリリースする『和田アキ子 オールタイムベスト』より、新曲「愛ヶ十」（よみ：ありがとう）が9月17日に先行配信される。

（関連：和田アキ子「55年も歌うなんて思ってなかった」 歌手人生を支える存在、今歌うべき歌ーー“最後のホールツアー”への覚悟を語る）

同楽曲は、Tani Yuukiが和田のために書き下ろした新曲。これまで出会った人々や家族、友人に感謝を伝える楽曲に仕上がっている。デビュー57年目と長い音楽人生を歩んできた和田アキ子だからこそ説得力のある1曲だ。

同アルバムには、令和のヒット曲「YONA YONA DANCE」から、「古い日記」「笑って許して」などの往年の名曲、そして代表曲「あの鐘を鳴らすのはあなた」はオリジナル版と2025年再レコーディング版を収録し、合計30曲を収録。付属するDVDにはこのアルバムのためだけに撮影したスペシャルスタジオライブも収められる。また、商品封入チラシに記載のシリアルナンバーで応募できる抽選特典も決定した。詳細は公式SNSやホームページへ。

（文＝リアルサウンド編集部）