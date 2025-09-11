佐渡市で閉校する小学校 全校児童が縦1.5m・横6mの壁画を制作【新潟】
佐渡市の金泉小学校は、2026年3月に閉校を迎えます。子どもたちが壁画制作を行うことになり、地元在住のイラストレーターから直接指導を受けました。
講師を務めたのは、佐渡在住のイラストレーター・小川温子さんです。2026年3月に閉校する佐渡市立金泉小学校の全校児童14人は、小川さんの下絵をもとに本番当日どんな絵を描くのかを考えました。
■2年生
「バショウカジキを描きました。じいちゃんが船で捕って水族館にあげているから。」
体育館に描く壁画は縦1.5m・横6mの大きさで、閉校後も残していきます。
■イラストレーター 小川温子さん
「なかなか壁に描くという事もないので、精いっぱい全体で楽しんでもらえたらと思っています。」
壁画は、9月30日に地域住民も参加して描かれる予定です。
