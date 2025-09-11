女子ACLのGL組み合わせが決定! C組の日テレ・東京ベレーザは水原FC、ネゴヒャン女子蹴球団、ISPEと対戦
アジアサッカー連盟(AFC)は11日、マレーシア・クアラルンプールで2025-26シーズンのAFC女子チャンピオンズリーグ(女子ACL)グループリーグ組み合わせ抽選会を行った。日本からはWEリーグ王者の日テレ・東京ベレーザが参戦する。
今大会は3グループに各4チームが分かれて集中開催方式で実施される。東京NBはミャンマー開催のグループCに所属。11月9日から15日の期間で、水原FC(韓国)、ネゴヒャン女子蹴球団(北朝鮮)、ISPE(ミャンマー)と対戦する。
グループAはベトナムで行われ、メルボルン・シティ(オーストラリア)、ホーチミン・シティ(ベトナム)、スタリオン・ラグナ(フィリピン)、ライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール)が集結。グループBは中国開催で、武漢江大(中国)、バム・カトゥーン(イラン)、イースト・ベンガル(インド)、PFCナサフ(ウズベキスタン)が対戦する。
グループリーグは1回総当たりのリーグ方式。各組上位2チームと各組3位のうち成績上位2チームの合計8チームが来年3月28日、29日の準々決勝に進む。準決勝以降は集中開催方式で、5月20日から23日の間に行われる。
以下、グループリーグ組み合わせ
▽グループA ※開催地:ベトナム、期間:11月13日(木)〜19日(水)
メルボルン・シティ(オーストラリア)
ホーチミン・シティ(ベトナム)
スタリオン・ラグナ(フィリピン)
ライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール)
▽グループB ※開催地:中国、期間:11月17日(月)〜23日(日・祝)
武漢江大(中国)
バム・カトゥーン(イラン)
イースト・ベンガル(インド)
PFCナサフ(ウズベキスタン)
▽グループC ※開催地:ミャンマー、期間:11月9日(日)〜15日(土)
日テレ・東京ベレーザ(日本)
水原FC(韓国)
ネゴヒャン女子蹴球団(北朝鮮)
ISPE(ミャンマー)
【決勝トーナメント】
[準々決勝] ※開催地:成績上位チームのホーム
2026年3月28日(土)、29日(日)
[準決勝・決勝] ※開催地:集中開催方式
5月20日(水)〜23日(土)
