上越市で誕生した国の特別天然記念物『コウノトリ』が、8月に北海道せたな町で目撃されました。



水田から顔を出す鳥たち。8月25日、北海道のせたな町に住む女性によって撮影された国の特別天然記念物の『コウノトリ』です。撮影した女性によりますと、水田で餌を食べたり羽繕いをしたりして過ごしていたということです。



■撮影者

「すごく珍しかったので、こんなところにもコウノトリが来てくれるんだなってうれしかったです。ずっと3きょうだいがついて歩いている感じで、仲良く3きょうだい過ごしていました。」



このコウノトリには、個体を識別する足輪(あしわ)がついていました。撮影した女性が、保護・研究活動を行う兵庫県立コウノトリの郷公園に確認したところ、今年、上越市の電柱に作られた巣で生まれた3きょうだいだと判明したということです。