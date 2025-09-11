島全体が舞台となる『国際トライアスロン大会』が佐渡市で開催されました。



9月7日に開かれた大会には、全国各地から約2000人が参加しました。このうち、最も長いAタイプには約1000人が挑戦し、スイム・バイク・ランの過酷なレースに臨みました。沿道からは、地元住民や観光客の大きな声援が送られました。



■ボランティアの中学生

「みんなが『ありがとう』と言ってくれて、やりがいがあって楽しいです。」



■東京から

「めちゃめちゃ気持ちいいです。海と山と見ながら1周走るのが最高なので、東京からはるばる来る価値があると思います。」



ゴールの制限時間、午後9時30分まで鉄人たちのドラマが繰り広げられました。