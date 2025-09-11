Hana Hope、新曲「Two Of Us」がTVアニメ『永久のユウグレ』EDテーマに決定！音源の一部を使用したアニメPVも公開
Hana Hopeの新曲「Two Of Us」が、10月からMBS/TBS系で放送されるTVアニメ『永久のユウグレ』のエンディングテーマに決定。デジタルシングルとして10月15日に配信リリースされることも発表された。
■「サファイア」に続くフォルクポップの楽曲
「Two Of Us」は、日本語と英語が織り交ぜられた歌詞の心地よさとアコースティックギターを中心としたバンドサウンドが軽快な、「サファイア」に続くフォルクポップの楽曲。
MBSのオフィシャルYouTubeで公開されたアニメの第2弾PVでは楽曲の一部を試聴することができる。また、デジタルリリースに先駆け配信予約もスタートした。
■リリース情報
2025.10.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Two Of Us」
■関連リンク
TVアニメ『永久のユウグレ』作品サイト
https://towanoyuugure.com
Hana Hope OFFICIAL SITE
https://lit.link/hanahope