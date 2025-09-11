Hana Hope、新曲「Two Of Us」がTVアニメ『永久のユウグレ』EDテーマに決定！音源の一部を使用したアニメPVも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Hana Hopeの新曲「Two Of Us」が、10月からMBS/TBS系で放送されるTVアニメ『永久のユウグレ』のエンディングテーマに決定。デジタルシングルとして10月15日に配信リリースされることも発表された。

■「サファイア」に続くフォルクポップの楽曲

「Two Of Us」は、日本語と英語が織り交ぜられた歌詞の心地よさとアコースティックギターを中心としたバンドサウンドが軽快な、「サファイア」に続くフォルクポップの楽曲。

MBSのオフィシャルYouTubeで公開されたアニメの第2弾PVでは楽曲の一部を試聴することができる。また、デジタルリリースに先駆け配信予約もスタートした。

■リリース情報

2025.10.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Two Of Us」

■関連リンク

TVアニメ『永久のユウグレ』作品サイト

https://towanoyuugure.com

Hana Hope OFFICIAL SITE

https://lit.link/hanahope

■【画像】『永久のユウグレ』キービジュアル

■【画像】TVアニメ『永久のユウグレ』第2弾PVサムネイル