◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー広島(11日、東京ドーム)

3回の表、巨人先発の山粼伊織投手は広島に1点をかえされ、同点とされました。

山粼投手は初回、広島・小園海斗選手にホームランを打たれ先制を許します。

その裏に2得点をもらい逆転した巨人ですが3回には1アウトから3連打を浴び、満塁のピンチを招くと4番・ファビアン選手に対して2球目のシュートがワイルドピッチとなり、その間にランナーがホームインし、2ー2の同点とされました。

このシーンについてこの試合を解説したメジャーリーグや広島で活躍した黒田博樹氏は「シュートが珍しく引っかかってしまった。もう少し状態がいい時ならしっかり投げられているボールがちょっと今はコントロールできていない。このボールがある程度軸として右バッターに残像を残していければ、外のカットボール、スライダー系のボールも生きてくるんですけど、ツーシーム系がインサイドに決まらないのはバッテリーにとって苦しい配球になります」とコメントしました。